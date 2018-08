Roger Federer: “Ecco perché trascorro alcuni periodi dell’anno a Dubai”

Il Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 non ha potuto contare sulla presenza di Roger Federer, essendo scaduto il contratto che legava il tennista svizzero alla manifestazione che si svolge, a cadenza annuale, negli Emirati Arabi. Nonostante questo, il nativo di Basilea ha confermato che continuerà ad utilizzare costantemente Dubai come “base” nel periodo invernale.

“La Svizzera è e sarà per sempre casa mia: è lì che invecchierò! Da diversi anni scelgo Dubai come rifugio nei mesi invernali, mentre a Basilea c’è la neve. E’ una location fantastica, da cosa è nata l’idea di venire qui? L’amore tra me e gli Emirati è sbocciato nel corso di una vacanza con la famiglia nel 2004. E’ un posto tranquillo, ottimo per alternare un po’ di vacanza a momenti di allenamento: fa sempre caldissimo, ci sono 39 gradi ogni giorno“, ha commentato Federer.

Lorenzo Carini