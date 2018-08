Da Como: Klizan batte Giannessi nel match d’esordio. Impressiona Moroni (con il programma di domani)

Dustin Brown non stecca, ottiene la terza vittoria (contro lo svedese Markus Erikkson) per 7-6 6-1 ed entra a vele spiegate nel tabellone principale del Challenger Atp “Città di Como” dove troverà il croato Ante Pavic. Bene, anzi benissimo anche l’azzurro Gianluca Mager. Batte in due set (7-6 6-3) l’ostico russo Aslan Karatsev e accede al main draw. Sarà lui l’avversario del giocatore di casa, il canturino Andrea Arnaboldi. Federico Coria (argentino) piega poi l’italiano Roberto Marcora, ma entrambi entrano in tabellone grazie al ritiro del giovane croato Nino Serdarusic. L’ultimo qualificato è uscito dal match più lungo di questi primi tre giorni di gare, quello tra Facundo Arguello (Argentina) e Miljan Zekic (Serbia) concluso sul 6-4 3-6 7-6 (10-8 al tie break) dopo 2 ore e 45 minuti. Una faticaccia “premiata” (si fa per dire) dall’abbinamento nel tabellone principale con la testa di serie numero 2, il boliviano Hugo Dellien.

L’ESORDIO DI KLIZAN

Oggi però è stato il giorno dell’avvio del tabellone principale con i primi quattro match. Impressiona il 20enne romano Gian Marco Moroni che liquida con in secco 6-2 6-2 il pur talentuoso giocatore ceco Zdenek Kolar. Il Moroni visto oggi a Villa Olmo potrebbe essere la sorpresa – in chiave azzurra – di questo Challenger edizione 2018. Buone cose anche dal 17enne Jannik Sinner, altoatesino su cui molti scommettono. Di fronte aveva però l’esperienza di Andrej Martin che non gli ha lasciato scampo (6-3 6-2). Due set anche per Viktor Galovic con Alessandro Coppini (6-2 6-2) mentre in chiusura di giornata è scesa in campo la testa di serie numero 1, Martin Klizan. Primo set vinto facilmente dal numero 72 al mondo, mentre nella seconda frazione Giannessi ha alzato il livello del gioco, scappando 3-0 e palla del 4-0 prima di venire ripreso sul 3-3. Equilibrio sul 4-4 e spunto del favorito per il 6-4 che ha chiuso il match.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Programma di domani inizierà alle 10. Si giocherà su tre campi e verrà ultimato il primo turno del tabellone principale. Esordio anche per il campione uscente, il portoghese Pedro Sousa, contro il giovane cileno Christian Garin, mentre la giornata sarà chiusa (non prima delle 18) da Dustin Brown-Ante Pavic.

ATLETI AL TUO FIANCO

Anche quest’anno, come già nel 2017, “Atleti al tuo fianco” è stata ospite del Tennis Como per raccogliere testimonianze e il supporto dei professionisti della racchetta per la lotta contro il cancro. Un anno fa era stato Marco Cecchinato a unire le mani nel classico segno che ha reso celebre “Atleti al tuo fianco”, quest’anno è stata la volta di Andrea Arnaboldi. Alberto Tagliapietra, medico responsabile del progetto, è stato ospite del circolo per tutta la giornata portando la propria testimonianza sull’importanza della diffusione di testimonianze per chi sta vivendo l’esperienza drammatica della malattia.

RISULTATI

3° turno di qualificazione: Dustin Brown (Ger) b. Markus Eriksson (Swe) 7-6 6-1; Facundo Arguello (Arg) b. Miljan Zekic (Srb) 6-4 3-6 7-6; Federico Coria (Arg) b. Roberto Marcora (Ita) 6-4 4-6 6-2; Gianluca Mager (Ita) b. Aslan Karatsev (Rus) 7-6 6-3.

Primo turno main draw: Andrej Martin (Svk) b. Jannik Sinner (Ita) 6-3 6-2; Viktor Galovic (Cro) b. Alessandro Coppini (Ita) 6-2 6-2; Gian Marco Moroni (Ita) b. Zdenek Kolar (Cze) 6-2 6-2; Martin Klizan (Svk) b. Alessandro Giannessi (Ita) 6-2 6-4

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Giustino vs [6] Stephane Robert

2. [8] Rogerio Dutra Silva vs Matteo Donati

3. [Q] Facundo Arguello vs [2] Hugo Dellien (non prima ore: 13:00)

4. Andrea Arnaboldi vs [LL] Roberto Marcora

5. Ante Pavic vs [Q] Dustin Brown (non prima ore: 18:00)

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Filippo Baldi vs [4] Thiago Monteiro

2. [3] Pedro Sousa vs Christian Garin

3. [Q] Gianluca Mager vs [5] Juan Ignacio Londero (non prima ore: 13:00)

4. [7] Gastao Elias vs Salvatore Caruso

5. [WC] Martin Klizan / Filip Polasek vs [4] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori (non prima ore: 16:30)

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tomislav Brkic vs Ivan Nedelko

2. Filip Horansky vs [WC] Francesco Forti

3. [Q] Federico Coria vs Daniel Gimeno-Traver (non prima ore: 13:00)

4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Rameez Junaid / David Pel (non prima ore: 15:00)