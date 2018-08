Us Open: LIVE Primo Turno Italiane. Ok Camila Giorgi

Debutto vincente per Camila Giorgi.

La 26enne di Macerata, numero 40 del ranking mondiale, ha regolato per 64 61, in un’ora e 13 minuti di gioco, la 16enne statunitense Whitney Osuigwe, numero 364 Wta, in gara con una wild card.

La marchigiana troverà al secondo turno chi uscirà promossa dal match tra Venus Williams, numero 16 del ranking e del seeding, vincitrice di questo torneo nel 2000 e 2001, e la russa Svetlana Kuznetsova, numero 102 Wta, qui a segno nel 2004.

