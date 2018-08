Us Open: LIVE Primo Turno Italiani. Live dettagliato. Impresa di Paolo Lorenzi

Us Open 2018

Impresa per Paolo Lorenzi agli Us Open.

Il 36enne senese, numero 94 Atp, alla settima partecipazione al Major della Grande Mela, ha eliminato per 46 64 75 61, dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta, il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking mondiale e del seeding.

Al secondo turno Lorenzi troverà l’argentino Guido Pella, numero 66 del ranking mondiale

1° Turno – Italiani

Court 5 – Ore: 17:00

3INC. S. Querrey vs A. Seppi



Slam Us Open S. Querrey • S. Querrey 0 7 4 2 1 A. Seppi A. Seppi 0 6 6 6 2 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 S. Querrey 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Querrey 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Seppi 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Querrey 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Seppi 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Seppi 30-0 30-15 30-30 A-40 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 17:00

1INC. P. Lorenzi vs K. Edmund



Slam Us Open P. Lorenzi P. Lorenzi 4 6 7 6 K. Edmund [16] K. Edmund [16] 6 4 5 1 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-30 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 17:00

4INC. D. Kudla vs M. Berrettini



Slam Us Open D. Kudla D. Kudla 40 0 M. Berrettini • M. Berrettini A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0

Court 15 – Ore: 17:00

1INC. G. Muller vs L. Sonego