Us Open: LIVE i risultati con il Live dettagliato del Day 1

Us Open 2018

Us Open – 1° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Wawrinka vs G. Dimitrov



Slam Us Open S. Wawrinka • S. Wawrinka 0 6 6 0 G. Dimitrov [8] G. Dimitrov [8] 30 3 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Wawrinka 15-0 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Kuznetsova vs V. Williams



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs M. Linette



Il match deve ancora iniziare

R. Nadal vs D. Ferrer



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

S. Halep vs K. Kanepi



Slam Us Open S. Halep [1] S. Halep [1] 2 4 K. Kanepi K. Kanepi 6 6 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Kanepi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 K. Kanepi 0-15 15-15 0-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Murray vs J. Duckworth



Slam Us Open A. Murray A. Murray 2 6 J. Duckworth J. Duckworth 3* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 6-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Stephens vs E. Rodina



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

V. Azarenka vs V. Kuzmova



Il match deve ancora iniziare

J. Del Potro vs D. Young



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

S. Vickery vs E. Svitolina



Slam Us Open S. Vickery S. Vickery 3 6 1 E. Svitolina [7] E. Svitolina [7] 6 1 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 S. Vickery 0-15 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Svitolina 15-0 30-0 3-0 → 3-1 S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 30-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 2-2 → 2-3 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Isner vs B. Klahn



Slam Us Open J. Isner [11] J. Isner [11] 3 6 B. Klahn B. Klahn 1* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 6-6 J. Isner 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Z. Diyas vs Ka. Pliskova



Il match deve ancora iniziare

D. Shapovalov vs F. Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

J. Sock vs G. Andreozzi



Slam Us Open J. Sock [18] J. Sock [18] 6 7 6 G. Andreozzi G. Andreozzi 0 6 2 Vincitore: J. Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Sock 15-0 30-0 3-3 → 4-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sock 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sock 0-15 15-15 15-30 0-15 15-40 2-0 → 2-1 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 J. Sock 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

G. Muguruza vs S. Zhang



Slam Us Open G. Muguruza [12] • G. Muguruza [12] 40 1 S. Zhang S. Zhang A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Vekic vs A. Sevastova



Il match deve ancora iniziare

R. Harrison vs K. Anderson



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

M. Raonic vs C. Berlocq



Slam Us Open M. Raonic [25] M. Raonic [25] 15 7 6 1 4 C. Berlocq • C. Berlocq 30 6 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 4-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 3-0 → 3-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Berlocq 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Berlocq 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Berlocq 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Berlocq 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Berlocq 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Raonic 15-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Berlocq 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Jabeur vs A. Barty



Il match deve ancora iniziare

S. Querrey vs A. Seppi



Il match deve ancora iniziare

M. Sakkari vs A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

K. Nara vs E. Mertens



Slam Us Open K. Nara K. Nara 15 2 7 5 E. Mertens [15] • E. Mertens [15] 40 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 K. Nara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Nara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Nara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Mertens 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Nara 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 K. Nara 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Nara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Nara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Nara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 E. Mertens 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Nara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Nara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Nara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Nara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 K. Nara 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Nara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Zverev vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

J. Goerges vs A. Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

D. Thiem vs M. Basic



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

P. Lorenzi vs K. Edmund



Slam Us Open P. Lorenzi • P. Lorenzi 0 4 6 7 0 K. Edmund [16] K. Edmund [16] 0 6 4 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 P. Lorenzi 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-30 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

A. Radwanska vs T. Maria



Il match deve ancora iniziare

C. Norrie vs J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide vs C. Witthoeft



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

V. Lapko vs K. Bondarenko



Slam Us Open V. Lapko V. Lapko 6 6 K. Bondarenko K. Bondarenko 3 3 Vincitore: V. Lapko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 V. Lapko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Lapko 15-0 30-0 30-15 30-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Lapko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

H. Watson vs E. Makarova



Slam Us Open H. Watson • H. Watson 0 1 3 E. Makarova E. Makarova 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Watson 3-3 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 40-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Makarova 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

D. Lajovic vs D. Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

V. Pospisil vs L. Lacko



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

A. Ramos-Vinolas vs K. Khachanov



Slam Us Open A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 3 2 3 K. Khachanov [27] K. Khachanov [27] 6 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 15-30 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Peterson vs A. Pavlyuchenkova



Slam Us Open R. Peterson • R. Peterson 40 1 A. Pavlyuchenkova [27] A. Pavlyuchenkova [27] A 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

K. Von Deichmann vs A. Kalinina



Il match deve ancora iniziare

D. Kudla vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

J. Brady vs I. Begu



Slam Us Open J. Brady • J. Brady 3 3 0 I. Begu I. Begu 6 6 0 Vincitore: I. Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Brady 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 I. Begu 15-0 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 I. Begu 15-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

J. Kubler vs R. Bautista Agut



Slam Us Open J. Kubler • J. Kubler A 6 1 R. Bautista Agut [19] R. Bautista Agut [19] 40 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

B. Coric vs F. Mayer



Il match deve ancora iniziare

L. Kumkhum vs S. Kenin



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

M. Rybarikova vs Q. Wang



Slam Us Open M. Rybarikova [31] M. Rybarikova [31] 2 2 Q. Wang Q. Wang 6 6 Vincitore: Q. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Altamirano vs U. Humbert



Slam Us Open C. Altamirano • C. Altamirano 30 3 4 U. Humbert U. Humbert 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Altamirano 15-0 30-0 4-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. Altamirano 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Altamirano 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Altamirano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Altamirano 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. Altamirano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Altamirano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Altamirano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Altamirano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Carballes Baena vs M. Krueger



Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova vs A. Bogdan



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

C. Ruud vs G. Pella



Slam Us Open C. Ruud C. Ruud 4 4 1 G. Pella G. Pella 6 6 6 Vincitore: G. Pella Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Pella 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Pella 15-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Bedene vs N. Basilashvili



Slam Us Open A. Bedene • A. Bedene 0 2 N. Basilashvili N. Basilashvili 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bedene 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Bedene 15-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

P. Martic vs L. Safarova



Il match deve ancora iniziare

S. Sorribes Tormo vs D. Gavrilova



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

V. King vs N. Vikhlyantseva



Slam Us Open V. King V. King 7 6 N. Vikhlyantseva N. Vikhlyantseva 6 3 Vincitore: V. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 3-3 → 4-3 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. King 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. King 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 V. King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. King 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. King 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-30 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. King 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. King 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

F. Lopez vs F. Verdasco



Slam Us Open F. Lopez • F. Lopez 15 0 F. Verdasco [31] F. Verdasco [31] 15 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Lopez 15-0 15-15 0-0

B. Strycova vs D. Lao



Il match deve ancora iniziare

T. Robredo vs S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

L. Harris vs G. Simon



Slam Us Open L. Harris L. Harris 2 2 3 G. Simon G. Simon 6 6 6 Vincitore: G. Simon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Giorgi vs W. Osuigwe



Slam Us Open C. Giorgi • C. Giorgi 0 0 W. Osuigwe W. Osuigwe 15 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Giorgi 0-15 0-0

P. Hercog vs C. Liu



Il match deve ancora iniziare

D. Istomin vs S. Johnson



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

J. Teichmann vs D. Jakupovic



Slam Us Open J. Teichmann J. Teichmann 6 6 D. Jakupovic D. Jakupovic 3 0 Vincitore: J. Teichmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Jakupovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Jakupovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Jakupovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Jakupovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Jarry vs P. Gojowczyk



Slam Us Open N. Jarry • N. Jarry 15 7 4 2 P. Gojowczyk P. Gojowczyk 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Jarry 15-0 2-0 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

J. Chardy vs A. Rublev



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

G. Muller vs L. Sonego



Slam Us Open G. Muller G. Muller 30 6 7 5 L. Sonego • L. Sonego 0 7 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Sonego 0-15 0-30 5-5 G. Muller 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Muchova vs D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

K. Kozlova vs L. Arruabarrena



Il match deve ancora iniziare

D. Medvedev vs E. Donskoy



Il match deve ancora iniziare