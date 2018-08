Da Como: Il resoconto di giornata e il programma di domani

Ci siamo. Con la giornata di domani il Challenger Atp “Città di Como” entra nel vivo. Scatta infatti il tabellone principale che sarà anticipato, in mattinata, dall’ultimo turno delle qualificazioni (dalle 11). Quattro gli incontri del main draw subito in campo, tra cui quello della testa di serie numero 1 Martin Klizan. Di fronte allo slovacco di Bratislava ci sarà l’azzurro Alessandro Giannessi, solo un anno fa tra i primi 100 al mondo (appuntamento alle 17.30 sul centrale di Villa Olmo). Partita da non perdere per gli appassionati che in precedenza (alle 14) potranno gustarsi anche la giovane promessa italiana Gian Marco Moroni, protagonista di un’ottima stagione e abbinato al ceco Zdenek Kolar. In calendario anche le due wild card Jannik Sinner contro l’esperto Andrej Martin e Alessandro Coppini (vincitore delle prequalificazioni) opposto al croato d’Italia Viktor Galovic.

QUALIFICAZIONI

Facciamo però un passo indietro. Perché questa sera è andato in scena un match degno di altre fasi del torneo che invece è stato disputato al secondo turno delle qualificazioni. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti di Villa Olmo per Dustin Brown e per Thomaz Bellucci. Il tedesco di origine giamaicana è però apparso da subito più in palla ed ha chiuso il confronto per 6-3 6-4 in un’ora e 30 minuti. Partita che però avrebbe potuto essere diversa se il brasiliano avesse sfruttato solo una delle 12 palle break a disposizione. Giornata positiva anche l’Italia con le cavalcate di Roberto Marcora (6-4 6-3 a Julian Ocleppo) e Gianluca Mager. Il ligure supera il difficile scoglio rappresentato dal belga Arthur De Greef (6-4 4-6 6-1) e si guadagna la possibilità di entrare nel tabellone principale sfidando domani il potente russo Aslan Karatsev. Marcora invece affronterà la voglia di rivalsa dell’argentino Federico Coria, apparso in grande spolvero.

DOPPIO

Inizia domani anche il tabellone di doppio trofeo “Bianchi Group”. La prima testa di serie è andata ai belgi Sander Gille-Joran Vliegen, mentre i secondi favoriti del torneo saranno il croato Ante Pavic e il bosniaco Tomislav Brkic. Wild card per le coppie azzurre Francesco Forti-Federico Iannaccone e per Filippo Baldi e Salvatore Caruso. Wild card anche per Martin Klizan e Filip Polasek.

RISULTATI (2° turno di qualificazione)

Dustin Brown (Ger) b. Thomaz Bellucci (Bra) 6-3 6-4; Aslan Karatsev (Rus) b. M.T. Barrios Vera (Chi) 6-1 4-6 7-6; Gianluca Mager (Ita) b. Arthur De Greef (Bel) 6-4 4-6 6-1; Facundo Arguello (Arg) b. Daniel Masur (Ger) 6-3 6-1; Roberto Marcora (Ita) b. Julian Ocleppo (Ita) 6-4 6-3; Federico Coria (Arg) b. Kimmer Coppejans (Bel) 6-3 6-1; Miljan Zekic (Srb) b. Daniel Dutra da Silva (Bra) 7-6 6-4

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs Roberto Marcora

2. [1] Dustin Brown vs Markus Eriksson

3. Gian Marco Moroni vs Zdenek Kolar (non prima ore: 14:00)

4. [1/Alt] Martin Klizan vs Alessandro Giannessi (non prima ore: 17:30)

Campo 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Facundo Arguello vs Miljan Zekic

2. Andrej Martin vs [WC] Jannik Sinner (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Alessandro Coppini vs Viktor Galovic

4. [3] Andre Begemann / Dustin Brown vs [WC] Francesco Forti / Federico Iannaccone (non prima ore: 16:00)

Campo 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gianluca Mager vs Aslan Karatsev

2. Christian Garin / Juan Ignacio Londero vs [WC] Filippo Baldi / Salvatore Caruso (non prima ore: 13:00)

3. Geoffrey Blancaneaux / Stephane Robert vs Alessandro Motti / Pedro Sousa

4. Martin Cuevas / Hugo Dellien vs Fernando Romboli / Walter Trusendi (non prima ore: 16:30)