Challenger Maiorca: LIVE i risultati con il dettagliato del Primo e Secondo turno di qualificazione. Out al secondo turno i tre azzurri

Challenger Mallorca CH | Cemento | $43.000 – 1°-2° Turno di Quali

CENTER COURT – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Gonzalo Lama vs [6] Youssef Hossam



CH Mallorca Gonzalo Lama Gonzalo Lama 2 3 Youssef Hossam [6] Youssef Hossam [6] 6 6 Vincitore: Y. HOSSAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Hossam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Lama 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Y. Hossam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Lama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Y. Hossam 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Lama 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Hossam 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Lama 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Hossam 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Lama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 Y. Hossam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Lama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Y. Hossam 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Lama 30-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Hossam 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Lama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Hossam 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Thomas Statzberger vs [WC] Pablo Schelcher Muro (non prima ore: 10:30)



CH Mallorca Thomas Statzberger Thomas Statzberger 6 6 Pablo Schelcher Muro Pablo Schelcher Muro 2 2 Vincitore: T. STATZBERGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Statzberger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 P. Schelcher Muro 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 T. Statzberger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 P. Schelcher Muro 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Statzberger 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 P. Schelcher Muro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Statzberger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Schelcher Muro 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Statzberger 15-0 15-15 40-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 P. Schelcher Muro 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 T. Statzberger 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 P. Schelcher Muro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 T. Statzberger 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Schelcher Muro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Statzberger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 P. Schelcher Muro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Rigele Te vs [WC] Pedro Vives Marcos



CH Mallorca Rigele Te Rigele Te 6 6 Pedro Vives Marcos Pedro Vives Marcos 2 3 Vincitore: R. TE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Te 15-0 30-0 5-3 → 6-3 P. Vives Marcos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Te 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 P. Vives Marcos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 R. Te 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Vives Marcos 15-0 40-0 3-0 → 3-1 R. Te 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 P. Vives Marcos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 R. Te 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Vives Marcos 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 R. Te 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 P. Vives Marcos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Te 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Vives Marcos 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Te 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 P. Vives Marcos 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Te 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. David Vega Hernandez vs Dante Gennaro



CH Mallorca David Vega Hernandez David Vega Hernandez 6 6 Dante Gennaro Dante Gennaro 3 2 Vincitore: D. VEGA HERNANDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Gennaro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 D. Gennaro 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Gennaro 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 D. Vega Hernandez 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Gennaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Vega Hernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Gennaro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 D. Gennaro 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 D. Gennaro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 ace ace 1-1 → 2-1 D. Gennaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

5. [WC] Joan Borras OR [WC] Imran Sibille vs Gonzalo Lama OR [6] Youssef Hossam (non prima ore: 14:00)



CH Mallorca Joan Borras Joan Borras 0 4 Youssef Hossam [6] Youssef Hossam [6] 6 6 Vincitore: Y. HOSSAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Borras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Y. Hossam 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Borras 0-15 0-30 df 0-40 df 4-3 → 4-4 Y. Hossam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Borras 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Hossam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Borras 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 Y. Hossam 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 J. Borras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Hossam 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Borras 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-5 → 0-6 Y. Hossam 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 J. Borras 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Y. Hossam 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. Borras 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Hossam 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

6. David Vega Hernandez OR Dante Gennaro vs [WC] Adil Kalyanpur OR [5] Hugo Grenier (non prima ore: 16:00)



CH Mallorca David Vega Hernandez David Vega Hernandez 4 5 Hugo Grenier [5] Hugo Grenier [5] 6 7 Vincitore: H. GRENIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 D. Vega Hernandez 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-3 → 5-4 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 D. Vega Hernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 3-2 → 4-2 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 4-5 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Vega Hernandez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

CH Mallorca Joan Borras Joan Borras 6 6 Imran Sibille Imran Sibille 2 2 Vincitore: J. BORRAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Borras 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 I. Sibille 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 J. Borras 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Sibille 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Borras 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Sibille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Borras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 I. Sibille 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Borras 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 I. Sibille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Borras 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 I. Sibille 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Borras 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 I. Sibille 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Borras 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Sibille 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Joan Borrasvs [WC] Imran Sibille

2. Riccardo Bellotti vs [WC] Jake Hersey (non prima ore: 10:30)



CH Mallorca Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 7 7 Jake Hersey Jake Hersey 6 6 Vincitore: R. BELLOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Hersey 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-6 → 6-6 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Hersey 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Hersey 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 J. Hersey 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Hersey 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Hersey 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Hersey 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Bellotti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 J. Hersey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Bellotti 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Hersey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Hersey 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Hersey 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Hersey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Adil Kalyanpur vs [5] Hugo Grenier



CH Mallorca Adil Kalyanpur Adil Kalyanpur 5 1 Hugo Grenier [5] Hugo Grenier [5] 7 6 Vincitore: H. GRENIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Kalyanpur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Kalyanpur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Kalyanpur 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kalyanpur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Kalyanpur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Kalyanpur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Kalyanpur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Grenier 15-0 30-0 15-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Kalyanpur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Kalyanpur 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [2] David Perez Sanz OR Lloyd Glasspool vs Riccardo Bellotti OR [WC] Jake Hersey (non prima ore: 14:00)



CH Mallorca Lloyd Glasspool Lloyd Glasspool 6 3 6 Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 4 6 1 Vincitore: L. GLASSPOOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Glasspool 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df 5-1 → 6-1 R. Bellotti 40-0 40-15 5-0 → 5-1 L. Glasspool 15-0 40-0 ace ace 4-0 → 5-0 R. Bellotti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 L. Glasspool 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Glasspool 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bellotti 15-0 30-0 ace 30-15 3-5 → 3-6 L. Glasspool 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Glasspool 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 L. Glasspool 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Glasspool 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. Rigele Te OR [WC] Pedro Vives Marcos vs Teymuraz Gabashvili OR [7] Pablo Vivero Gonzalez (non prima ore: 16:00)



CH Mallorca Rigele Te Rigele Te 6 2 Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 7 6 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 R. Te 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-5 → 2-5 T. Gabashvili 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Te 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Te 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Te 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 R. Te 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Gabashvili 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 R. Te 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Te 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Te 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Te 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 R. Te 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

COURT 4 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [3] Andres Artunedo Martinavarro vs Marco Bortolotti 4-6 6-7

2. [1] Joao Menezes vs Jeremy Jahn (non prima ore: 10:30)



CH Mallorca Joao Magalhaes Hueb de Menezes [1] Joao Magalhaes Hueb de Menezes [1] 6 6 Jeremy Jahn Jeremy Jahn 3 4 Vincitore: J. MENEZES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Jahn 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Jahn 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Jahn 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Teymuraz Gabashvili vs [7] Pablo Vivero Gonzalez



CH Mallorca Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 7 6 Pablo Vivero Gonzalez [7] Pablo Vivero Gonzalez [7] 5 1 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 P. Vivero Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-0 → 5-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 ace 4-0 → 5-0 P. Vivero Gonzalez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Vivero Gonzalez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 T. Gabashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Vivero Gonzalez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 T. Gabashvili 0-15 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Vivero Gonzalez 0-15 df 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Vivero Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Vivero Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-1 → 3-2 P. Vivero Gonzalez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Vivero Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Joao Menezes OR Jeremy Jahn vs Thomas Statzberger OR [WC] Pablo Schelcher Muro (non prima ore: 14:00)



CH Mallorca Joao Magalhaes Hueb de Menezes [1] Joao Magalhaes Hueb de Menezes [1] 6 7 Thomas Statzberger Thomas Statzberger 2 6 Vincitore: J. MENEZES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 T. Statzberger 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Statzberger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Statzberger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 T. Statzberger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Statzberger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 T. Statzberger 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Statzberger 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Statzberger 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Statzberger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Statzberger 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [4] Yannick Mertens OR Tobias Simon vs Federico Zeballos OR Marc Sieber (non prima ore: 16:00)



CH Mallorca Tobias Simon • Tobias Simon 40 7 4 Federico Zeballos Federico Zeballos 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Simon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 4-5 F. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 T. Simon 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 F. Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Simon 30-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 F. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Simon 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 F. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 ace 6-6 → 7-6 F. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 6-5 → 6-6 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 5-4 F. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 T. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Simon 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 F. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Simon 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

COURT 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Gerard Granollers vs [8] Altug Celikbilek



CH Mallorca Gerard Granollers Gerard Granollers 4 2 Altug Celikbilek [8] Altug Celikbilek [8] 6 6 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 G. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 G. Granollers 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Celikbilek 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Granollers 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 4-5 → 4-6 G. Granollers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Celikbilek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Celikbilek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 G. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Granollers 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [2] David Perez Sanz vs Lloyd Glasspool (non prima ore: 10:30)



CH Mallorca David Perez Sanz [2] David Perez Sanz [2] 3 4 Lloyd Glasspool Lloyd Glasspool 6 6 Vincitore: L. GLASSPOOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Perez Sanz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 D. Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 L. Glasspool 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Perez Sanz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Perez Sanz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Perez Sanz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Glasspool 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Yannick Mertens vs Tobias Simon



CH Mallorca Yannick Mertens [4] Yannick Mertens [4] 7 4 4 Tobias Simon Tobias Simon 6 6 6 Vincitore: T. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Y. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 T. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 Y. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Simon 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Mertens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Y. Mertens 15-0 30-0 30-15 3-5 → 4-5 T. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Simon 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 Y. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 T. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Simon 0-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 Y. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Simon 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 Y. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Simon 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Simon 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

4. [3] Andres Artunedo Martinavarro OR Marco Bortolotti vs Enzo Couacaud OR Tak Khunn Wang (non prima ore: 14:00)



CH Mallorca Marco Bortolotti Marco Bortolotti 2 2 Enzo Couacaud Enzo Couacaud 6 6 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bortolotti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Bortolotti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 E. Couacaud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Bortolotti 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 E. Couacaud 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 E. Couacaud 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Bortolotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 E. Couacaud 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Couacaud 15-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Bortolotti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Couacaud 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Bortolotti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Couacaud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

COURT 5 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Enzo Couacaud vs Tak Khunn Wang



CH Mallorca Enzo Couacaud Enzo Couacaud 3 6 6 Tak Khunn Wang Tak Khunn Wang 6 4 1 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Couacaud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 T. Khunn Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Khunn Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Khunn Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Khunn Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 E. Couacaud 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Khunn Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Khunn Wang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Couacaud 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-2 → 2-3 T. Khunn Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 T. Khunn Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Khunn Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-4 → 3-5 T. Khunn Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 T. Khunn Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 T. Khunn Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Khunn Wang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. Tim Van Rijthoven vs Nikola Cacic (non prima ore: 10:30)



CH Mallorca Tim Van Rijthoven Tim Van Rijthoven 7 6 Nikola Cacic Nikola Cacic 5 4 Vincitore: T. VAN RIJTHOVEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 15-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Cacic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Cacic 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 df 2-0 → 2-1 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 N. Cacic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Cacic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

3. Federico Zeballos vs Marc Sieber



CH Mallorca Federico Zeballos Federico Zeballos 3 6 6 Marc Sieber Marc Sieber 6 1 3 Vincitore: F. ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Sieber 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Sieber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Sieber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Zeballos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 M. Sieber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Sieber 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Zeballos 15-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 M. Sieber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 F. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Sieber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Sieber 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sieber 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 F. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Sieber 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Sieber 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Zeballos 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Sieber 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 1-2 F. Zeballos 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace df 0-1 → 0-2 M. Sieber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. Tim Van Rijthoven OR Nikola Cacic vs Gerard Granollers OR [8] Altug Celikbilek (non prima ore: 14:00)