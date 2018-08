Challenger Como: Il Tabellone di Qualificazione. Dustin Brown n.1 del seeding

Challenger Como CH | Terra | e64.000

(1) Brown, Dustin vs (WC) Iannaccone, Federico

Bellucci, Thomaz vs Huesler, Marc-Andrea

Piros, Zsombor vs Eriksson, Markus

Satral, Jan vs (5) Cuevas, Martin

(2) De Greef, Arthur vs (WC) Di Nicola, Gianluca

Mager, Gianluca vs Varillas, Juan Pablo

Blancaneaux, Geoffrey vs Karatsev, Aslan

Barrios Vera, Marcelo Tomas vs (6) Benchetrit, Elliot

(3) Masur, Daniel vs (WC) Haider-Maurer, Andreas

Sijsling, Igor vs Arguello, Facundo

Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Fonio, Giovanni

Zekic, Miljan vs (8) Viola, Matteo

(4) Coppejans, Kimmer vs Bergs, Zizou

Rondoni, Pietro vs Coria, Federico

(WC) Arnaboldi, Federico vs (WC) Ocleppo, Julian

Marcora, Roberto vs (7) Gomez-Herrera, Carlos