Francesco Garzelli vince il Torneo Open della Canicola

Con le categorie Over si è conclusa l’edizione numero 54 del Torneo Open della Canicola, Memorial “Sabrina Scrascia”.

Il tabellone principale della seconda categoria è stato vinto da Francesco Garzelli (2.2), del CT Maglie, che ha superato Antonio Giovanni Scala (2.6), CT Lequile, con il risultato finale di 6-4 6-1. Un incontro molto atteso che non ha mancato di offrire momenti di grande gioco e che è stato molto seguito dagli spalti.

Il “Garzo”, molto in forma, ha guadagnato la finale superando prima Antonio Montinaro (2.8), CT Outline e, dopo, Danilo Annecchiarico (2.6), CT Martina Franca, mentre Scala ha dovuto affrontare in tabellone prima Daniele Micolani (2.7), CT Martina Franca, ritiratosi al terzo set, e un ostico Omar Brigida (2.4) CT Brindisi in una semifinale molto combattuta e chiusa a 7-6(5) 6-4.

Nel tabellone della terza categoria, finale tutta casalinga per il CT Maglie nella quale Alex Buciumeanu (3.2) ha superato Stefano Costa (3.1) per 6-3 5-7 7-5 dopo oltre due ore di gioco.

Il terza categoria femminile è stato vinto da Chiara Maccari (3.3), TC New Country Roma, che ha superato Asia Pellegrino (3.5), CT Maglie, per 6-0 6-1.

Gli altri risultati: quarta categoria Luca Antonica (4.1), CT Galatina, supera Riccardo Stomaci (4.1), CT Maglie, per 6-0 6-2; quarta categoria NC Rocco Bonalana, CT Tricase, supera Aldo Spano, CT Maglie, per 6-4 7-5; quarta categoria femminile Francesca Sara Palmisano (4.1), CT Cutrofiano, ha superato Patrizia Lionetto (4.3), SC Florentia Firenze, per 6-1 6-4.

Per le altre categorie: Over 45, Osvaldo Liguori (3.4), CT Lecce, vince su Claudio Petrachi (3.4), CT Vergato Bologna, 6-0 6-4; Over 50, Marcello Calicchia (3,2) CT Lecce, vince su Eugenio Barbera (3.3), Forum SC Roma, 3-6 6-4 7-5; Over 55, Alberto Della Gatta (3.4), Bellaria Lecce, vince su Francesco Chiarelli (3.5), CT Otranto, 7-5 6-4; Over 60, Marcello Monferrini (3.4), CT Bari, vince su Vittorio Sansonetti (3.5), Circolo Stampa Torino, 6-1 6-3.

Alla cerimonia di premiazione il presidente del CT Maglie, Carlo De Iaco, dopo aver richiamato la storicità del torneo, con parole commosse ha ricordato la figura di Sabrina Scrascia, alla quale è intitolato il memorial, già vincitrice in gioventù di diverse edizioni del Torneo della Canicola.

Presente alla premiazione il consigliere nazionale FIT Donato Calabrese che ha ringraziato il Circolo Tennis Maglie per la perfetta organizzazione dello storico torneo e, in previsione del prossimo campionato di serie A1, ha augurato alle uniche due squadre pugliesi, il CT Maglie e l’Angiulli di Bari, di difendere con successo i colori della Puglia tennistica.

Il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, al termine del torneo tira le somme di queste ultime due settimane: “Il Torneo della Canicola da 54 anni è il punto di riferimento per il tennis regionale e nazionale. L’alto numero di iscritti, oltre 200 tra Open e Over, e un importante tabellone della seconda categoria che ha fatto vedere un elevato livello di gioco in campo, confermano questo torneo come l’evento tennistico estivo principale della regione.

Soddisfazione per i finalisti del nostro circolo che hanno giocato con tanta voglia di vincere e divertirsi e che hanno ben figurato. Soddisfatto sopratutto per la vittoria del nostro Francesco Garzelli che da domani sarà concentrato sul prossimo campionato di serie A1 per il quale stiamo già organizzando la campagna abbonamenti”.