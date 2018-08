Us Open: Il Tabellone Principale Femminile (comprese le qualificate)

Main Draw Us Open (cemento)

Parte alta

(1) S. Halep vs K. Kanepi

J. Teichmann vs D. Jakupovic

V. King vs N. Vikhlyantseva

R. Peterson vs (27) A. Pavlyuchenkova

(17) S. Williams vs M. Linette

C. Dolehide vs C. Witthoeft

C. Giorgi vs W. Osuigwe

S. Kuznetsova vs (16) V. Williams

(12) G. Muguruza vs S. Zhang

K. Muchova vs D. Yastremska

P. Martic vs L. Safarova

O. Jabeur vs (18) A. Barty

(32) M. Sakkari vs A. Muhammad

L. Kumkhum vs S. Kenin

M. Bouzkova vs A. Bogdan

Z. Diyas vs (8) Ka. Pliskova

(3) S. Stephens vs E. Rodina

K. Von Deichmann vs A. Kalinina

V. Azarenka vs V. Kuzmova

S. Sorribes Tormo vs (25) D. Gavrilova

(23) B. Strycova vs D. Lao

K. Kozlova vs L. Arruabarrena

V. Lapko vs K. Bondarenko

K. Nara vs (15) E. Mertens

(9) J. Goerges vs A. Kalinskaya

H. Watson vs E. Makarova

P. Hercog vs C. Liu

D. Vekic vs (19) A. Sevastova

(31) M. Rybarikova vs Q. Wang

J. Brady vs I. Begu

A. Radwanska vs T. Maria

S. Vickery vs (7) E. Svitolina

Parte bassa

(6) C. Garcia vs J. Konta

M. Puig vs S. Voegele

K. Mladenovic vs T. Zidansek

N. Gibbs vs (30) C. Suárez Navarro

(22) M. Sharapova vs P. Schnyder

S. Cirstea vs A. Riske

T. Townsend vs A. Anisimova

A. Petkovic vs (10) J. Ostapenko

(14) M. Keys vs P. Parmentier

Y. Putintseva vs B. Pera

T. Bacsinszky vs A. Krunic

K. Flipkens vs (24) C. Vandeweghe

(29) D. Cibulkova vs A. Rus

E. Alexandrova vs S. Hsieh

A. Cornet vs J. Larsson

M. Gasparyan vs (4) A. Kerber

(5) P. Kvitova vs Y. Wickmayer

Y. Wang vs A. Schmiedlova

V. Zvonareva vs A. Blinkova

D. Collins vs (26) A. Sabalenka

(20) N. Osaka vs L. Siegemund

M. Niculescu vs J. Glushko

A. Sasnovich vs B. Bencic

T. Babos vs (11) D. Kasatkina

(13) K. Bertens vs Kr. Pliskova

F. Di Lorenzo vs C. McHale

H. Tan vs E. Bouchard

M. Vondrousova vs (21) M. Buzarnescu

(28) A. Kontaveit vs K. Siniakova

L. Cabrera vs A. Tomljanovic

A. Van Uytvanck vs L. Tsurenko

S. Stosur vs (2) C. Wozniacki