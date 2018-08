ATP Winston Salem: I risultati con il Live dettagliato del Day 4. In campo Matteo Berrettini

ATP 250 Winston-Salem | Cemento | $691.415 – 2° turno – Ottavi di Finale

Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [9] Sam Querrey vs Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Steve Johnson vs Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

3. [16] Peter Gojowczyk vs [LL] Franko Skugor OR [2] Pablo Carreno Busta (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [9] Sam Querrey OR Taro Daniel vs [LL] Dominik Koepfer



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [LL] Franko Skugor vs [2] Pablo Carreno Busta



ATP Winston-Salem Franko Skugor Franko Skugor 1 3 6 Pablo Carreno Busta [2] Pablo Carreno Busta [2] 0* 6 6 Match sospeso - Pioggia

2. Roberto Carballes Baena vs [3/WC] Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Hyeon Chung vs Matteo Berrettini OTT



Il match deve ancora iniziare

4. [12] Gilles Simon OR Ryan Harrison vs [WC] Taylor Fritz OR [7] Filip Krajinovic (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Marcus Daniell / Wesley Koolhof vs Marco Cecchinato / Andreas Seppi OR [2] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [12] Gilles Simon vs Ryan Harrison



Il match deve ancora iniziare

2. Jan-Lennard Struff vs [14] Nicolas Jarry



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Radu Albot OR [LL] Guido Andreozzi vs Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

4. Robert Lindstedt / Rajeev Ram vs Joe Salisbury / Neal Skupski OR [4] Julio Peralta / Horacio Zeballos



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo OR Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez vs [WC] Lleyton Hewitt / John Peers OR Aisam-Ul-Haq Qureshi / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Taylor Fritz vs [7] Filip Krajinovic



Il match deve ancora iniziare

2. Marco Cecchinato / Andreas Seppi vs [2] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Winston-Salem Marco Cecchinato / Andreas Seppi Marco Cecchinato / Andreas Seppi 0 2 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [2] • Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [2] 0 1 Match sospeso - Pioggia

3. [WC] Lleyton Hewitt / John Peers vs Aisam-Ul-Haq Qureshi / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs [WC] Jamie Cerretani / Leander Paes



ATP Winston-Salem Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff [3] Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff [3] 0 0 Jamie Cerretani / Leander Paes • Jamie Cerretani / Leander Paes 0 0 Match sospeso - Pioggia

5. [3] Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff OR [WC] Jamie Cerretani / Leander Paes vs Maximo Gonzalez / Marc Lopez (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Radu Albot vs [LL] Guido Andreozzi



ATP Winston-Salem Radu Albot Radu Albot 0 4 3 Guido Andreozzi • Guido Andreozzi 0 6 2 Match sospeso - Pioggia

2. Joe Salisbury / Neal Skupski vs [4] Julio Peralta / Horacio Zeballos



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez



Il match deve ancora iniziare