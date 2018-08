Da New York: Resoconto della prima giornata del torneo di qualificazione dai campi di Flushing Meadows

Nonostante quest’anno siano state aggiunte le telecamere su alcuni campi anche per le qualificazioni, provo a fornirvi un resoconto delle tante partite degli italiani soprattutto per quelle (la maggior parte) che purtroppo non avevano copertura video.

Inizialmente ho assistito alla partita persa da Vanni sul campo 7 a partire dal 3-3 primo set col francese piuttosto falloso e Vanni efficace col servizio che chiude il primo set e riesce a tenere nel secondo annullando alcune palle break sempre col servizio tranne nel 12mo game che gli costa poi il set.

Vanni e’ poi calato vistosamente nel terzo soprattutto mentalmente dopo una chiamata molto dubbio ad inizio set mentre il francese gli ha preso le misure ed ha risposto sempre meglio non appena Vanni e’ calato anche col servizio.

Dopo la pausa pranzo e dopo aver sbirciato una godibile sessione di allenamento sul Grandstand tra Wawrinka e Tsitsipas, ho visto in extremis sul campo 8 gli ultimi games di Fabbiano che e’ riuscito a brekkare Miedler nell’11mo gioco con il suo efficace pressing da fondo per poi chiudere facile prima con un ace poi con un servizio risposto fuori.

Visto di corsa anche l’ultimo game tra Giustino e Caruso sul campo 10 con Caruso più falloso e con qualche discussione sul match point chiuso con un ace dubbio da Giustino.

Devono aver scambiato molto da fondocampo visto che Giustino ha ammesso di aver chiuso in riserva con il caldo di oggi..

Ritorno poi sul campo 8 per seguire Quinzi che non riusciva a tenere i primi tre turni di servizio sprecando una buona aggressività a tratti efficace in risposta sul servizio di Martinez. Lo spagnolo non regalava molto ma aspettava spesso l’errore di Quinzi, il quale, a parte buon vincente di rovescio da fondo campo, buttava via anche uno smash e una volée facili ed il primo set era già andato grazie a molte prime servite da Martinez nell’ultimo turno di servizio chiuso con un ace sul set point.

Nel secondo set dopo il break subito al primo game finalmente una reazione di Quinzi che è però durata sino alla palla break a favore mancata nel sesto gioco poi riprende con i troppi errori gratuiti e lo spagnolo passa al l’incasso nonostante alla fine avra’ messo segno non piu’ di 5 vincenti.

In parallelo termina purtroppo anche il cammino di Giannessi sul capo 7 quindi si ritorna sul campo 10 dove Moroni ha un avvio decisamente in salita con Arevalo che picchia duro con servizio e dritto poi chiude spesso a rete.

Nel 9° gioco riesce anche ad approfittare di un calo della prima di Moroni con un paio di risposte vincenti compresa quella sul secondo set point (il primo era stato invece salvato da Moroni con un bel lob)

Nel secondo set Moroni riesce ad annullare 7 palle break nel quarto gioco con alcuni vincenti di rovescio inclusa una splendida volée bassa poi Arevalo sfiancato cede il servizio nel quinto e nel settimo gioco e Moroni si aggiudica il secondo set.

Nel terzo set dopo un breve MTO richiesto da Arevalo anche il secondo gioco e’ interminabile ma Moroni salva ancora un paio di palle break con vincenti di rovescio (incluso uno splendido passante incrociato) e poi altro passante per strappargli il servizio nel terzo gioco.

La partita sembra andare nella direzione di Moroni ma, causa un piccolo passaggio a vuoto nel sesto gioco che gli costa il contro break, Arevalo riprende coraggio e concede sempre meno sul suo servizio con molte prime e discese a rete vincenti. Resa dei conti al 12mo gioco quando un paio di piccole sbavature di Moroni hanno portato al match point poi perso su un passante uscito di pochissimo.

Bellissimo l’abbraccio finale tra i due e molti complimenti a Moroni anche da parte degli spettatori “neutrali”. Forse nei giochi finali gli e’ mandato un pizzico di lucidita’ tattica avendo giocato troppo sul temibile dritto dell’avversario di solito invece innocuo sul rovescio.

Sul campo 9 adiacente a quello di Moroni ho anche sbirciato la partita di Napolitano che mi è sembrato più falloso dell’avversario e poco lucido nei momenti chiave dell’incontro soprattutto nel secondo set dove aveva recuperato in tempo il break di svantaggio giocando più aggressivo e preciso per poi riprendere con gli errori e perdere malamente il servizio all’11mo gioco e quindi l’incontro

E sempre in parallelo giocava sul campo 8 la Trevisan della quale si sentivano soprattutto forti e chiare le urla durante gli scambi interrotte finalmente da quello della vittoria

La giornata e’ terminata per me sul campo 9 con il secondo derby tra Travaglia e Donati dominato dal primo sotto tutti i punti di vista nonostante qualche sua pausa mentale che ha solo prolungato un po’ il primo set negli ultimi giochi. Donati e’ sembrato poco preparato a giocare su queste superfici e manca ancora troppo di un’adeguata muscolatura per poter competere un minimo a questi livelli.

Fatti i complimenti di persona a Travaglia ho assistito di nuovo sul campo 8 agli ultimi 2 giochi del primo set di Bolelli che se lo e’ aggiudicato un po’ a fatica con un break all’11mo gioco e rischiando qualcosa nel 12mo gioco (causa anche chiamata dubbia che ha portato l’avversario a palla del contro- break). I dubbi sulla tenuta soprattutto mentale di Bolelli sono aumentati quando tornato a casa ho poi scoperto che si era trascinato sino al terzo set per battere un avversario che e’ parso piuttosto modesto senza colpi vincenti.

Sperando che i superstiti di questo primo turno di qualificazione (con qualche delusione e poche certezze) riescano a raggiungere il turno finale (oltre a quelli impegnati domani) nel qual caso potrei fare una seconda visita in settimana a Flushing Meadow.





Grazie e alla prossima.

