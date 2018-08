ATP Winston-Salem: Risultati con il livescore dettagliato del Day 2. Matteo Berrettini esordio ok. Fuori invece Cecchinato e Seppi

Matteo Berrettini è approdato al secondo turno nel torneo ATP 250 di Winston Salemn.

Il 22enne romano, numero 60 del ranking mondiale, ha superato con un doppio 63, in un’ora e minuti, il 36enne francese Julien Benneteau, numero 58 del ranking mondiale.

Al secondo turno Berrettini sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 36 del ranking mondiale.

E’ stato eliminato al secondo turno Marco Cecchinato, numero 22 della classifica mondiale e quarta testa di serie: il 25enne di Palermo ha ceduto per 63 64, in un’ora e 8 minuti, al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 52 Atp.

Out al secondo ostacolo anche Andreas Seppi.

ATP 250 Winston-Salem | Cemento | $691.415 – 1°-2° turno

Center Court – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Ricardas Berankis vs Tennys Sandgren



ATP Winston-Salem Ricardas Berankis Ricardas Berankis 4 3 Tennys Sandgren Tennys Sandgren 6 6 Vincitore: T. SANDGREN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Berankis 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Berankis 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

2. Malek Jaziri vs [WC] Taylor Fritz



ATP Winston-Salem Malek Jaziri Malek Jaziri 1 4 Taylor Fritz Taylor Fritz 6 6 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Jaziri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Ryan Harrison vs [WC] Borna Gojo (non prima ore: 01:00)



ATP Winston-Salem Ryan Harrison Ryan Harrison 6 6 Borna Gojo Borna Gojo 2 4 Vincitore: R. HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 R. Harrison 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Gojo 15-0 2-2 → 2-3 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Harrison 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Harrison 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 B. Gojo 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 R. Harrison 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Harrison 15-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] Hyeon Chung vs Guillermo Garcia-Lopez



ATP Winston-Salem Hyeon Chung [6] Hyeon Chung [6] 5 6 Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 2* 6 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-6 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 H. Chung 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 H. Chung 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Leonardo Mayer vs Yuichi Sugita



ATP Winston-Salem Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 7 Yuichi Sugita Yuichi Sugita 3 6 Vincitore: L. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Mayer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Mayer 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Mayer 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Mayer 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Mayer 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Mayer 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 3-0 Y. Sugita 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Matteo Berrettini vs Julien Benneteau



ATP Winston-Salem Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Julien Benneteau Julien Benneteau 3 3 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Benneteau 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Benneteau 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Benneteau 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [4] Marco Cecchinato vs Jan-Lennard Struff (non prima ore: 00:00)



ATP Winston-Salem Marco Cecchinato [4] Marco Cecchinato [4] 3 4 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. Robert Lindstedt / Rajeev Ram vs Dominic Inglot / Franko Skugor



ATP Winston-Salem Robert Lindstedt / Rajeev Ram Robert Lindstedt / Rajeev Ram 6 6 Dominic Inglot / Franko Skugor Dominic Inglot / Franko Skugor 2 4 Vincitori: LINDSTEDT / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Lindstedt / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Inglot / Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 R. Lindstedt / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Inglot / Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Inglot / Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 D. Inglot / Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / Ram 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Inglot / Skugor 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Lindstedt / Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 D. Inglot / Skugor 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 R. Lindstedt / Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Inglot / Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 R. Lindstedt / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Inglot / Skugor 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Inglot / Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Laslo Djere vs [Q] Tommy Paul



ATP Winston-Salem Laslo Djere Laslo Djere 3 6 Tommy Paul Tommy Paul 6 7 Vincitore: T. PAUL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Paul 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Djere 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Pierre-Hugues Herbert vs [LL] Franko Skugor



ATP Winston-Salem Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 2 3 Franko Skugor Franko Skugor 6 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Skugor 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-5 → 2-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-4 → 2-5 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 F. Skugor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 P. Herbert 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

3. Marcus Daniell / Wesley Koolhof vs Nicholas Monroe / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 00:00)



ATP Winston-Salem Marcus Daniell / Wesley Koolhof Marcus Daniell / Wesley Koolhof 3 7 12 Nicholas Monroe / Miguel Angel Reyes-Varela Nicholas Monroe / Miguel Angel Reyes-Varela 6 6 10 Vincitori: DANIELL / KOOLHOF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M. Daniell / Koolhof 1-0 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 0-1 0-2 1-2 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 ace 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 df 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Daniell / Koolhof 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 M. Daniell / Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 3-4 M. Daniell / Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Daniell / Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df ace 0-1 → 1-1 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Daniell / Koolhof 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Daniell / Koolhof 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 M. Daniell / Koolhof 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 N. Monroe / Angel Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Daniell / Koolhof 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. Andreas Seppi vs [14] Nicolas Jarry



ATP Winston-Salem Andreas Seppi Andreas Seppi 4 3 Nicolas Jarry [14] Nicolas Jarry [14] 6 6 Vincitore: N. JARRY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Brayden Schnur vs Jaume Munar



ATP Winston-Salem Brayden Schnur Brayden Schnur 6 6 Jaume Munar Jaume Munar 7 7 Vincitore: J. MUNAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 df 0-5* 0-6* 1*-6 6-6 → 6-7 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Schnur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 B. Schnur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Schnur 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Munar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Schnur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 B. Schnur 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 B. Schnur 0-15 df 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Schnur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Schnur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Horacio Zeballos vs Lukas Lacko



ATP Winston-Salem Horacio Zeballos Horacio Zeballos 7 7 Lukas Lacko Lukas Lacko 6 5 Vincitore: H. ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 H. Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 L. Lacko 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Lacko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Zeballos 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Lacko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Lacko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Lacko 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Lacko 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Maximo Gonzalez / Marc Lopez vs Roman Jebavy / Matwe Middelkoop



ATP Winston-Salem Maximo Gonzalez / Marc Lopez Maximo Gonzalez / Marc Lopez 6 6 11 Roman Jebavy / Matwe Middelkoop Roman Jebavy / Matwe Middelkoop 7 3 9 Vincitori: GONZALEZ / LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 M. Gonzalez / Lopez 1-0 R. Jebavy / Middelkoop 1-0 2-0 3-0 3-1 df 3-2 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Gonzalez / Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Jebavy / Middelkoop 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Gonzalez / Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Jebavy / Middelkoop 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Jebavy / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / Lopez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Jebavy / Middelkoop 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Gonzalez / Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Gonzalez / Lopez 0-15 15-15 30-15 5-6 → 6-6 R. Jebavy / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Lopez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Jebavy / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 R. Jebavy / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Lopez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Jebavy / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Jebavy / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 1-2 M. Gonzalez / Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Jebavy / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. John Millman vs Taro Daniel



ATP Winston-Salem John Millman John Millman 4 6 Taro Daniel Taro Daniel 6 7 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Millman 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 J. Millman 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Millman 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Millman 0-15 df 15-15 30-15 ace ace 3-5 → 4-5 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Millman 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [LL] Guido Andreozzi vs Marton Fucsovics