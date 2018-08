ITF Cuneo: Il titolo è della brasiliana Goncalves

Ci si attendeva spettacolo dalla finale femminile del 15.000 $ ITF del Country Cuneo, organizzato in modo eccelso per il secondo anno consecutivo dallo staff del circolo di viale degli Angeli, con in testa il presidente Fabrizio Drago ed il direttore di torneo Alberto Maniscalco, e spettacolo è stato, grazie al valore delle protagoniste ed al tennis che sono riuscite ad esprimere, oggi come nel resto della rassegna.

Da una parte la 21enne lombarda Bianca Turati, alla quarta finale consecutiva in altrettante settimane (due titoli conquistati, a Sezze e aì Faggi di Biella, dopo la finale persa a Schio), dall’altra la più esperta brasiliana Paula Cristina Goncalves, da pochi giorni 28enne, testa di serie numero 4 e in carriera (agosto 2018) già numero 158 della classifica mondiale Wta.

Partenza molto equilibrata del confronto, con le due finaliste pronte a ribattere quindici dopo quindici ed allungare gli scambi alla ricerca del momento migliore per “ferire”. Sul 5-4 Goncalves, giocatrice capace in carriera di conquistare 6 titoli ITF, è arrivato il break che ha cambiato il destino del primo set. Chiusura al 10° gioco per la racchetta di Campinas (allenata da Carlos Kirmayr) e passaggio alla seconda frazione. Anche in questo grande incertezza. L’azzurra non ha mollato le redini, nonostante la sconfitta parziale, ed ha tenuto abbastanza agevolmente i primi due turni di servizio (2-2). Nel terzo ha però ceduto alla seconda palla break, dilapidando il vantaggio di 40-15. Dopo 1 ora e 31 minuti di gioco Goncalves avanti 4-2 con il servizio a disposizione e con una luce più illuminata verso il traguardo. Dal 30-0 la tennista verdeoro ha subito una reazione parziale di Bianca Turati (30-30) ma gli ultimi due punti del game sono stati ancora suoi, per il 5-2. Punti pesanti perché sono sembrati “minare” le residue speranze della lombarda di poter rientrare nel confronto. Poco dopo sono infatti arrivate le prime due palle match per la Goncalves, sul 15-40. Entrambe annullate per ridar fiato alle speranze. Nuova palla break e dunque match point numero 3 per la sudamericana. Questa volta è stato quello del successo, il settimo di carriera a livello ITF, per il 6-4 6-2 maturato dopo 1 ora e 46 minuti.

Al termine, per lei, grandi sorrisi e ringraziamenti a tutti, anche al pubblico di Cuneo che, italiane a parte, l’ha eletta a beniamina nel corso della settimana. Paula Cristina Goncalves succede nell’albo d’oro della rassegna da 15.000 $ all’azzurra Martina Colmegna, campionessa 2017. Bianca Turati è uscita tra gli applausi consapevole di aver ritrovato la vena vincente che qualche stagione fa l’aveva fatta inserire tra le giovani speranze del tennis italiano in rosa. Tornerà in America, per gli studi universitari, ed ancora alcune settimane di tornei.