Combined Cincinnati (Atp-Wta): Risultati con il livescore dettagliato delle semifinali

CENTER – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Petra Kvitova vs Kiki Bertens



WTA Cincinnati Petra Kvitova [8] vs Kiki Bertens

2. [10] Novak Djokovic vs [7] Marin Cilic (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Simona Halep vs Aryna Sabalenka (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [11] David Goffin vs [2] Roger Federer (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Elise Mertens / Demi Schuurs OR [G] Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria vs [O] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova OR [7] Lucie Hradecka / Ekaterina Makarova



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP Cincinnati Lukasz Kubot / Marcelo Melo [5] vs Jamie Murray / Bruno Soares [4]

2. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Philipp Kohlschreiber / Fernando Verdasco



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Elise Mertens / Demi Schuurs vs [G] Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Lukasz Kubot / Marcelo Melo OR [4] Jamie Murray / Bruno Soares vs [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau OR Feliciano Lopez / Marc Lopez



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Feliciano Lopez / Marc Lopez



ATP Cincinnati Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] vs Feliciano Lopez / Marc Lopez

2. Nikola Mektic / Alexander Peya vs [7] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



ATP Cincinnati Nikola Mektic / Alexander Peya vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [7] - Vincitori: CABAL / FARAH per walkover

3. [O] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova vs [7] Lucie Hradecka / Ekaterina Makarova



Il match deve ancora iniziare

4. Nikola Mektic / Alexander Peya OR [7] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [3] Henri Kontinen / John Peers OR Philipp Kohlschreiber / Fernando Verdasco



Il match deve ancora iniziare