WTA New Haven: Risultati con il livescore dettagliato del secondo turno di qualificazione

WTA New Haven | Premier | Cemento | $799.000 – 2° turno quali

SportMaster Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrea Petkovic vs Monica Puig



WTA New Haven Andrea Petkovic Andrea Petkovic 0 6 1 Monica Puig • Monica Puig 0 7 1 Vincitore: M. PUIG per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Puig 1-1 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Puig 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Puig 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 6-5 → 6-6 A. Petkovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Puig 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-2 → 2-3 M. Puig 15-0 30-0 2-1 → 2-2 A. Petkovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [5] Belinda Bencic vs [WC] Whitney Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

3. Samantha Stosur vs Stefanie Voegele



Il match deve ancora iniziare

4. Rebecca Peterson vs Sofia Kenin



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Su-Wei Hsieh vs Margarita Gasparyan



WTA New Haven Su-Wei Hsieh [4] Su-Wei Hsieh [4] 2 6 6 Margarita Gasparyan Margarita Gasparyan 4* 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 6-6 M. Gasparyan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Gasparyan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Gasparyan 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 M. Gasparyan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Gasparyan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Gasparyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gasparyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 5-4 M. Gasparyan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Gasparyan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Hsieh 0-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Gasparyan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Hsieh 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Gasparyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Aliaksandra Sasnovich vs Kristyna Pliskova



Il match deve ancora iniziare

3. Anna Blinkova vs Ana Bogdan



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Kirsten Flipkens vs Tamara Zidansek



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Dayana Yastremska vs [11] Magda Linette



WTA New Haven Dayana Yastremska • Dayana Yastremska A 7 2 Magda Linette [11] Magda Linette [11] 40 6 3 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-3 M. Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Linette 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 6-3* 6-6 → 7-6 M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Linette 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-5 → 5-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Linette 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Yastremska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Yastremska 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

2. Vera Lapko vs Zarina Diyas



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Camila Giorgi vs [Alt] Ellen Perez (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Pauline Parmentier vs Carina Witthoeft



Il match deve ancora iniziare

Court C – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Arina Rodionova OR Astra Sharma vs [3] Priscilla Hon OR Ellen Perez



Il match deve ancora iniziare

2. Abbie Myers OR [4] Jaimee Fourlis vs Kimberly Birrell OR [2] Lizette Cabrera



Il match deve ancora iniziare