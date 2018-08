ATP Winston-Salem: Tabellone principale. Quattro azzurri al via: ci sono Cecchinato, Seppi, Berrettini e Lorenzi

ATP 250 Winston-Salem | Cemento | $691.415

(1) Goffin, David vs Bye

Lorenzi, Paolo vs Fucsovics, Marton

Basic, Mirza vs Medvedev, Daniil

Bye vs (15) de Minaur, Alex

(12) Simon, Gilles vs Bye

Harrison, Ryan vs (WC) Gojo, Borna

Jaziri, Malek vs (WC) Fritz, Taylor

Bye vs (7) Krajinovic, Filip

(4) Cecchinato, Marco vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Paire, Benoit

Sousa, Joao vs Seppi, Andreas

Bye vs (14) Jarry, Nicolas

(9) Querrey, Sam vs Bye

Millman, John vs Daniel, Taro

Berankis, Ricardas vs Sandgren, Tennys

Bye vs (5) Dzumhur, Damir

(8) Johnson, Steve vs Bye

Djere, Laslo vs Qualifier

Qualifier vs Munar, Jaume

Bye vs (11/WC) Rublev, Andrey

(13) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Pella, Guido vs Carballes Baena, Roberto

Mayer, Leonardo vs Sugita, Yuichi

Bye vs (3/WC) Edmund, Kyle

(6) Chung, Hyeon vs Bye

Baghdatis, Marcos vs Garcia-Lopez, Guillermo

Berrettini, Matteo vs Benneteau, Julien

Bye vs (10) Basilashvili, Nikoloz

(16) Gojowczyk, Peter vs Bye

Qualifier vs Lacko, Lukas

Herbert, Pierre-Hugues vs Qualifier

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo