WTA New Haven: Tabellone principale. Halep e Garcia sono le prime due tds

Main Draw WTA New Haven | Premier | Cemento | $799.000

(1/WC) Halep, Simona vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Sabalenka, Aryna

Begu, Irina-Camelia vs (6) Barty, Ashleigh

(4/WC) Pliskova, Karolina vs Makarova, Ekaterina

Rybarikova, Magdalena vs (WC) Vandeweghe, CoCo

Qualifier vs (WC) Collins, Danielle

Cibulkova, Dominika vs (5) Goerges, Julia

(8) Strycova, Barbora vs Suárez Navarro, Carla

Siegemund, Laura vs Konta, Johanna

Sakkari, Maria vs Qualifier

Radwanska, Agnieszka vs (3) Kvitova, Petra

(7) Bertens, Kiki vs Kontaveit, Anett

Qualifier vs Bacsinszky, Timea

Gavrilova, Daria vs Mladenovic, Kristina

Bye vs (2) Garcia, Caroline