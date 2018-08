ITF Cuneo: La finale di singolare è Bianca Turati – Goncalves

Sarà una finale italo-brasiliana a decidere domani (il via alle 17) chi vincerà il titolo nel 15.000 $ ITF femminile 2018 al Country Club Cuneo, nella giornata che vedrà anche l’inizio delle qualificazioni della rassegna maschile, con identico montepremi.

A giocarla saranno la monzese classe 1997 Bianca Turati, alla quarta sfida consecutiva per un trofeo nelle ultime quattro settimane, e la brasiliana Paula Cristina Goncalves, testa di serie numero 4, classe 1990 e allenata dall’ex professionista verdeoro Karlos Kirmayr. Bianca Turati ha vinto confermando il suo stato di forma perfetto contro la francese Caroline Romeo, numero 3 della lista, sul punteggio di 6-2 6-3. Un assolo fino al 6-2 5-0, poi una reazione della transalpina risalita fino al 3-5, quindi il definitivo 6-3. Tennis vario e tanta fiducia nel bagaglio attuale della giocatrice azzurra, mai nell’ancor giovane carriera così convincente per un così lungo periodo.

La brasiliana Goncalves, attualmente numero 619 della classifica Wta ma in grado esattamente nell’agosto di due stagioni fa di issarsi sulla poltrona mondiale numero 158, ha fermato sulla lunga distanza la siciliana Dalila Spiteri, numero 2 del seeding. Spiteri che è partita di slancio imponendo il proprio ritmo alla gara ed ha fatto proprio il set iniziale al decimo gioco. Un lampo cui non è riuscita a dar seguito, poiché è stata l’avversaria, capace in carriera di vincere sei titoli ITF (l’ultimo lo scorso anno sulla terra di Campinas, sua terra d’origine e due da 25.000 $) a cambiare radicalmente passo e conquistare il secondo set con un netto 6-0. L’azzurra è rientrata nel match all’inizio del terzo set (2-1) ma ancora una volta la più esperta rivale ha mutato ritmo a metà frazione ottenendo meritatamente il passaggio alla sfida per il titolo sul definitivo 4-6 6-0 6-3.

Nutrita la presenza di pubblico per le battute finali della rassegna e soprattutto per assistere alla finale del torneo di doppio, con protagoniste le due tenniste di casa, Carlotta Ripa e Jessica Bertoldo, nelle prove generali per le prossime sfide del Country Cuneo in serie A2 femminile a squadre (a partire dal prossimo 7 ottobre). Atto decisivo del doppio scattato alle 17.30. Come già accaduto oggi anche domani verrà osservato prima dell’inizio della finale un minuto di silenzio in ricordo delle vittime e dell’immane e inopinata tragedia del collasso del ponte “Morandi” a Genova.