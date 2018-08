Combined Cincinnati (Atp-Wta): Risultati con il livescore dettagliato di ottavi e quarti di finale

CENTER – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Simona Halep vs [16] Ashleigh Barty



WTA Cincinnati Simona Halep [1] Simona Halep [1] 7 6 Ashleigh Barty [16] Ashleigh Barty [16] 5 4 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Halep 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Barty 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Barty 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [10] Novak Djokovic vs [5] Grigor Dimitrov



ATP Cincinnati Novak Djokovic [10] • Novak Djokovic [10] 0 2 6 2 Grigor Dimitrov [5] Grigor Dimitrov [5] 0 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Djokovic 2-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Leonardo Mayer vs [2] Roger Federer



Il match deve ancora iniziare

4. Milos Raonic vs [10] Novak Djokovic OR [5] Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

5. [13] Madison Keys vs Aryna Sabalenka (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Marton Fucsovics OR [WC] Stan Wawrinka vs Leonardo Mayer OR [2] Roger Federer



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Nick Kyrgios vs [4] Juan Martin del Potro



ATP Cincinnati Nick Kyrgios [15] • Nick Kyrgios [15] 0 6 7 0 Juan Martin del Potro [4] Juan Martin del Potro [4] 0 7 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kyrgios 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* ace 5*-4 6*-4 ace 6-5* df 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Martin del Potro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 4-5 → 5-5 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 J. Martin del Potro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Marton Fucsovics vs [WC] Stan Wawrinka



ATP Cincinnati Marton Fucsovics • Marton Fucsovics 40 1 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 0 2 3 Game points Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Petra Kvitova vs [15] Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Elina Svitolina OR [WC] Amanda Anisimova vs Anett Kontaveit OR Kiki Bertens



Il match deve ancora iniziare

5. [6] Kevin Anderson OR [11] David Goffin vs [15] Nick Kyrgios OR [4] Juan Martin del Potro



Il match deve ancora iniziare

STADIUM 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Kevin Anderson vs [11] David Goffin



ATP Cincinnati Kevin Anderson [6] Kevin Anderson [6] 2 4 David Goffin [11] David Goffin [11] 6 6 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 1-2 → 1-3 K. Anderson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Karen Khachanov vs [7] Marin Cilic



ATP Cincinnati Karen Khachanov Karen Khachanov 0 6 6 1 Marin Cilic [7] • Marin Cilic [7] 40 7 3 1 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-0 → 3-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Ivan Dodig / Robin Haase



ATP Cincinnati Henri Kontinen / John Peers [3] • Henri Kontinen / John Peers [3] 15 2 Ivan Dodig / Robin Haase Ivan Dodig / Robin Haase 15 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 2-2 I. Dodig / Haase 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 H. Kontinen / Peers 0-15 df 0-30 df 0-40 30-40 ace 40-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Haase 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. [13] Pablo Carreno Busta vs Karen Khachanov OR [7] Marin Cilic



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Simona Halep OR [16] Ashleigh Barty vs Lesia Tsurenko



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Lucie Hradecka / Ekaterina Makarova OR [O] Johanna Konta / Jelena Ostapenko vs Shuko Aoyama / Lidziya Marozava OR [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

COURT 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Elina Svitolina vs [WC] Amanda Anisimova



WTA Cincinnati Elina Svitolina [5] Elina Svitolina [5] 6 6 Amanda Anisimova Amanda Anisimova 4 4 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 A. Anisimova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Anisimova 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Anett Kontaveit vs Kiki Bertens



WTA Cincinnati Anett Kontaveit Anett Kontaveit 0 3 6 1 Kiki Bertens • Kiki Bertens 0 6 2 2 Doppio fallo n.2 per A. K Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Bertens 1-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-2 → 6-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 3-0 → 3-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Bertens 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. [4] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [G] Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria



Il match deve ancora iniziare

4. [O] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova vs [3] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova



Il match deve ancora iniziare

COURT 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Sam Querrey / Rajeev Ram



ATP Cincinnati Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] 6 6 Sam Querrey / Rajeev Ram Sam Querrey / Rajeev Ram 3 3 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Querrey / Ram 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Querrey / Ram 15-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Querrey / Ram 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Querrey / Ram 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Querrey / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Querrey / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 S. Querrey / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Querrey / Ram 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Lucie Hradecka / Ekaterina Makarova vs [O] Johanna Konta / Jelena Ostapenko



WTA Cincinnati Lucie Hradecka / Ekaterina Makarova [7] • Lucie Hradecka / Ekaterina Makarova [7] 30 0 Johanna Konta / Jelena Ostapenko Johanna Konta / Jelena Ostapenko 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Hradecka / Makarova 15-0 15-15 30-15 0-3 J. Konta / Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 L. Hradecka / Makarova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 J. Konta / Ostapenko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Nikola Mektic / Alexander Peya



ATP Cincinnati Oliver Marach / Mate Pavic [1] • Oliver Marach / Mate Pavic [1] 0 6 1 Nikola Mektic / Alexander Peya Nikola Mektic / Alexander Peya 15 7 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Marach / Pavic 0-15 1-1 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-6 → 6-6 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Mektic / Peya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Mektic / Peya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Mektic / Peya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Shuko Aoyama / Lidziya Marozava vs [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic



WTA Cincinnati Shuko Aoyama / Lidziya Marozava • Shuko Aoyama / Lidziya Marozava 30 5 Timea Babos / Kristina Mladenovic [2] Timea Babos / Kristina Mladenovic [2] 0 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Aoyama / Marozava 15-0 30-0 5-2 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 S. Aoyama / Marozava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 T. Babos / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 3-1 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Aoyama / Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 T. Babos / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [6] Elise Mertens / Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare