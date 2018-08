Challenger Vancouver: Risultati con il livescore dettagliato del secondo turno (con video streaming)

Main Draw Challenger Vancouver | Cemento | $100.000 – Secondo turno

Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Thomas Fabbiano vs [Q] Daniel Evans



Il match deve ancora iniziare

2. [1/WC] Vasek Pospisil vs Marc Polmans (non prima ore: 03:30)



Polygon Court – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Quentin Halys vs [7] Ilya Ivashka



2. [SE] Lloyd Harris vs [8/WC] Ruben Bemelmans



3. [1] Jonathan Erlich / Aisam-Ul-Haq Qureshi OR [Alt] Hunter Johnson / Yates Johnson vs Alex Lawson / Hunter Reese (non prima ore: 01:00)



Court 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex Bolt / Jordan Thompson vs Thomas Fabbiano / Matt Reid



2. Liam Broady / Jonny O’Mara OR Hans Hach Verdugo / Andreas Siljestrom vs Yannick Maden / Stefano Travaglia OR [2] Luke Bambridge / Neal Skupski (non prima ore: 01:00)



