Rafael Nadal sullo “shot clock”: “Sono ancora contrario, ma gli arbitri lo hanno gestito bene [..] Non capisco l’ossessione di accelerare il tennis”

Al torneo di Toronto ha fatto la sua apparizione il cosiddetto “shot clock“, tabellone luminoso che mostra un countdown di 25 secondi tra un punto e l’altro, al fine di rendere più trasparente e stringente l’applicazione della regola, dopo le numerose polemiche che investivano soprattutto i big, colpevoli di prendersi molto tempo, e gli arbitri non particolarmente fiscali verso di loro: il countdown parte nel momento in cui l’arbitro annuncia il punteggio e si interrompe quando si comincia il movimento per il servizio.

Molti pensavano che questa introduzione avrebbe colpito in particolar modo Rafael Nadal o Novak Djokovic, anche se alla fine così non è stato e la novità è stata metabolizzata senza particolari problemi.

Il giocatore maiorchino, che si era espresso in maniera particolarmente negativa non ha cambiato idea, anche se comunque ha apprezzato il modo in cui è stato applicato: “Continuo ad essere contrario e personalmente non mi piace affatto l’idea; ma non perché sia contro di me: la gente pensa che io sia lento e che questo è il motivo per il quale [lo shot clock] mi farà male. Non è così, se voglio, posso essere più veloce, è solo che mi piace pensare quando sono in campo“.

Nadal poi è andato oltre ed ha aggiunto: “Non capisco l’ossessione di accelerare il tennis. La mia esperienza mi dice che gli incontri che hanno segnato la storia di questo sport non sono durati solamente un’ora. Nessuno ricorda le finali veloci. Ciò che rimane nella memoria sono duelli epici e lunghi […] Gli arbitri comunque stanno gestendo bene la situazione: penso abbiano fatto un buon lavoro. Non sono stati totalmente rigidi nell’applicare il limite e questo è qualcosa di buono. Con lo shot clock stanno gestendo meglio questa regola, rispetto a quando non era utilizzato, e questo è sicuramente una cosa positiva“.