La federazione statunitense ha assegnato le wild card per gli Us Open. Inviti assegnati a Wawrinka, Kuznetsova e Azarenka

La USTA, la Federazione statunitense di tennis, ha annunciato i giocatori che riceveranno una wild card per il tabellone principale degli Us Open, che inizierà il prossimo 27 agosto.

Tra questi ci sono gli ex-campioni del torneo, come Stan Wawrinka e Svetlanza Kuznetsova, così come Victoria Azarenka, che ha all’attivo due finali. Di seguito la lista completa delle wild card:

Tabellone principale, singolare maschile

Stan Wawrinka

Bradley Klahn

Michael Mmoh

Jason Kubler

Noah Rubin

Corentin Moutet

Tim Smyczek

Jenson Brooksby

Tabellone principale, singolare femminile

Victoria Azarenka

Svetlana Kuznetsova

Amanda Anisimova

Claire Liu

Asia Muhammad

Whitney Osuigwe

Harmony Tan

Australian TBD