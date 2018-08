ITF Junior: In Portagallo doppietta italiana con Eleonora Alvisi che supera in finale Matilde Paoletti. Summer Cup: secondo posto per la U16 maschile, quarto posto per U18 sia maschile che femminile

Nel panorama ITF Junior continuano le buone notizie dalle nostre 2003. In un altro G4 in Portogallo abbiamo ottenuta una doppietta con la vittoria finale di Eleonora Alvisi (2003) che ha superato nell’ultimo atto del torneo la connazionale Matilde Paoletti (2003) con il punteggio di 6-3 1-6 6-0. La stessa Paoletti ha anche vinto il doppio in coppia con l’altra italiana del 2003 Asia Serafini.

Nello stesso torneo, quarti di finale per Sofia Rocchetti (2002), secondo turno per Giulia Brighi (2001) e non si è qualificata Caterina Greco (2002). Nel maschile dello stesso torneo, quarti di finale per Andrea Fiorentini (2001) e Riccardo Trione (2002), secondo turno per Pietro Marino (2001) e per Benito Massacri (2003) e primo turno per Andrea Cugini (2001). Non si sono qualificati Gianni Biagianti (2002), Alberto Orso (2002) e Carlos Fernando Carvalho (2003).

Infine in Slovacchia, in un altro torneo G4, Mattia Bernardi (2002) si è fermato agli ottavi di finale nel maschile e lo stesso ha fatto Chiara Girelli (2002) nel femminile. Non hanno invece superato le qualificazioni Matteo Gigante (2002) e Guelfo Baldovinetti (2001).

In settimana si è anche conclusa la fase finale della prestigiosa Summer Cup, una delle più importanti manifestazioni a squadre a livello giovanile. Nessuna vittoria per i nostri colori ma piazzamenti importanti anche considerando alcune assenze pesanti che hanno caratterizzato le nostre formazioni.

Under 16 maschile: il risultato migliore è stato ottenuto dagli under 16, nonostante l’assenza del giocatore di punta Lorenzo Musetti, fermato da una forma influenzale. La squadra italiana, composta da Luca Nardi (2003), Flavio Cobolli (2002) e Luciano Darderi (2002) ha chiuso al secondo posto finale, sconfitta solo dagli ostici francesi che giocavano anche in casa, essendosi svolta la competizione a Le Touquet. Al primo turno vittoria contro la Russia per 2-1 grazie alle vittorie nei due singolari di Cobolli e Darderi, poi in semifinale vittoria contro la Spagna, sempre per 2-1 con la vittoria nel singolo di Cobolli e nel doppio di Cobolli-Nardi che hanno rimediato alla sconfitta nell’altro singolare di Darderi e, come detto, in finale sconfitta netta contro la Francia che ha chiuso con un 3-0, con le sconfitte di Cobolli, Darderi e del doppio Darderi-Nardi.

Under 18 maschile: la squadra composta da Giulio Zeppieri (2001), Filippo Moroni (2001) e Fabrizio Andaloro (2001) ha terminato al quarto posto finale. Al primo turno i nostri portacolori hanno superato l’Ungheria per 2-1 con le vittorie di Zeppieri in singolare e del doppio Moroni-Zeppieri, oltre alla sconfitta di Andaloro, poi sono stati sconfitti in semifinale dalla Francia per 3-0 con le sconfitte nei singolari di Zeppieri e Andaloro e del doppio Moroni-Zeppieri. Nella finale per il bronzo sconfitta con la Russia per 2-0 con le sconfitte di Moroni e Zeppieri nei due singolari. Vittoria finale alla Francia che ha superato la Spagna per 2-0.

Under 18 femminile: la squadra composta da Elisabetta Cocciaretto (2001), Martina Biagianti (2001) e Barbara Dessolis (2001), che ha sostituito l’infortunata Federica Rossi ha terminato al quarto posto finale. Dopo aver superato la Turchia al primo turno per 2-1, con le vittorie di Cocciaretto e del doppio Biagianti-Cocciaretto e la sconfitta nell’altro singolare di Biagianti, nella semifinale è stata battuta dalla Russia per 2-1 con la vittoria di Cocciaretto e le sconfitte di Biagianti e del doppio Cocciaretto –Biagianti. Nella finalina per il bronzo dalla Slovacchia ancora per 2-1 con la vittoria di Biagianti e la sconfitta di Dessolis nei singolari e del doppia Biagianti-Dessolis. Vittoria finale della Bielorussia che ha superato la Russia per 2-1.

Under 16 femminile: la squadra composta da Matilde Mariani (2002), Lisa Pigato (2003) e Eleonora Alvisi (2003) si era fermata alla fase a gironi, terminando terza nel proprio raggruppamento. La competizione è stata vinta dalla Russia che ha battuto in finale l’Ucraina.