Arrivederci Toronto, eccoci Cincinnati!

Il primo Masters 1000 dell’estate nordamericana si è appena concluso e passandosi il testimone con Cincinnati, ci ha lasciato in dote una serie di indicazioni interessanti: a Toronto Rafa Nadal ha messo in mostra il solito tennis potente e muscolare, laureandosi maestro e candidandosi alla riconferma nello Slam newyorchese. A Cincinnati non ci sarà, per un forfait saggio che ci priva di un’ipotetica sfida contro Federer ma che gli permetterà di riposare in vista di Flushing Meadows.

I giovani crescono: Khachanov in semifinale e soprattutto ciò che ha fatto il greco Tsitsipas fino alla finale rappresentano un bel biglietto da visita per il tennis che verrà. Il greco, adesso top15, ha messo a segno un record incredibile riguardo i top10 battuti alla sua età in un solo torneo: insieme alla pattuglia russa, a Chung, Coric e Zverev proverà a monopolizzare il tennis del futuro.

Kevin Anderson (semi), Cilic (quarti contro Nadal) e Zverev (quarti contro il greco) ci sono: a questi giocatori sarà mancata la zampata vincente nel momento clou dei rispettivi match ma per Cincy (e NY) vanno tenuti d’occhio.

Per quanto riguarda Cincinnati però il tennista più atteso sarà sicuramente Federer: il Masters1000 in Ohio ci dirà come sta Roger, come sono andati gli allenamenti post Wimbledon e a che punto si trova nella sua preparazione. Non si può non considerarlo come uno dei favoriti, con una (rin)corsa direzione New York che vedrà proprio in Cincinnati una tappa fondamentale.

Un pò come successo con il bulgaro Dimitrov l’anno scorso, in molti a Cincy cercheranno di fare il colpo e lanciarsi in classifica: nella parte alta del main draw ci saranno Shapovalov che ha fallito una prova del nove in Canada, lo stesso Dimitrov per un complicato bis, Djokovic per zittire chi parla di exploit isolato a Wimbledon, Alexander Zverev per dimenticare in fretta la sconfitta NextGen con Tsitsipas e confermarsi numero 1 della nuova generazione.

Parte bassa con Cilic, Kyrgios e Anderson che proveranno a far valere la propria velocità di palla, mentre Tsitsipas cercherà l’immediata conferma, con un primo turno complicato contro Goffin in cui potrebbe pagare cara la stanchezza.

Parte bassa a tinte rossocrociate: oltre Federer ci sarà pure Wawrinka, chiamato a dare seguito alle buone sensazioni trasmesse a Toronto. Dopodichè, sarà febbre Slam newyorchese.

Alessandro Orecchio