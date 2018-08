Nadal: “Questo trofeo significa tutto per me”; Tsitsipas “Rafa è incredibile, non si spezza mai. [..] Spero di raggiungere il suo livello un giorno” (video highlights)

Nella notte italiana, Rafael Nadal ha collezionato a Toronto l’80mo titolo in carriera battendo la grande sorpresa del torneo, Stefanos Tsitsipas, che compiva, proprio ieri, 20 anni.

Il campione maiorchino si è detto estremamente felice per il torneo dal momento che aveva saltato tante volte l’appuntamento di Toronto, che aveva vinto esattamente 10 anni fa, a causa degli infortuni: “Volevo tornare a Toronto per anni. Ho perso molte volte questo torneo per via dei molti infortuni. Questo trofeo significa tutto per me, grazie per tutto il supporto durante la settimana: è per questo che mi sveglio ogni giorno!“.

Stefanos Tsitsipas, nonostante la sconfitta, è naturalmente al settimo cielo per il torneo e non ha risparmiato elogi per il suo avversario: “La pazienza di Rafa è incredibile, non si spezza mai. Nadal ti attacca come un bulldog e ti fa soffrire in campo, è così che ti senti quando giochi contro di lui. Ho bisogno di lavorare molto di più e spero un giorno di raggiungere il suo livello [..] Sono affamato di vittorie, penso di poter ottenere ancora molto dalla stagione in corso”

Gli highlights della finale