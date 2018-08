Notizie incoraggianti per Mihaela Buzarnescu: nessuna frattura ossea, ma una lesione di un legamento della caviglia. Salterà gli Us Open

Mihaela Buzarnescu si è infortunata alla caviglia agli Open del Canada durante il match contro Elina Svitolina: la romena era uscita sofferente dal campo su una sedia a rotelle.

Dopo le prime analisi, è stata esclusa la frattura ossea ma si è comunque in presenza di una lesione di un legamento della caviglia destra, che costringerà la sfortunata giocatrice a saltare gli US Open.

Mihaela tuttavia è fiduciosa per un suo recupero in tempo per l’inizio della stagione asiatica e non ha esitato a ringraziare la Svitolina per il soccorso prestato durante l’infortunio.

Good news: no bones broken 👍

Bad news: one ligament broken, 2 stretched 👎

Very sad I won't get to play US Open Series but I'll try my best to recover for the Asian Tour!

Thank you for all the support I'll keep you posted 🙏 pic.twitter.com/D9tn7csuGw

— Mihaela Buzarnescu (@MikiBuzarnescu) 10 agosto 2018