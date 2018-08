Federer mostra un certo talento… calcistico (video)

Roger Federer prenderà parte al torneo Masters 1000 di Cincinnati ed è stato tra i primi giocatori a raggiungere la sede: il tempo inclemente tuttavia non ha consentito di svolgere gli allenamenti ed è stato necessario trovare un espediente per passare il tempo. In questo video, pubblicato su una storia di Instagram, Roger Federer dimostra una certa abilità con il pallone mentre palleggia con Severin Luthi, amico ed allenatore.

Rog’s instagram story: When practice gets⛈ delayed. ⚽️ pic.twitter.com/dIqbY8JmFM — SteakRF (@SteakWang) 11 agosto 2018