Rafael Nadal è il primo giocatore a qualificarsi ufficialmente per le Atp Finals

Con l’ingresso nelle semifinali del torneo Masters 1000 di Toronto, Rafael Nadal è il primo giocatore a qualificarsi di diritto per le Atp Finals che si terranno il prossimo novembre a Londra, nella 02 Arena.

Per il tennista spagnolo si tratta della quattordicesima qualificazione consecutiva al torneo: non è mai riuscito a vincerlo, nonostante sia arrivato in finale due volte, nel 2010 e 2013, fermato rispettivamente da Roger Federer e Novak Djokovic.

Le Atp Finals sono uno speciale torneo che si tiene alla fine della stagione Atp e nel quale vi prendono parte i migliori otto giocatori migliori per classifica. Ad oggi, se la stagione finisse ora, i qualificati sarebbero:

1 – Rafael Nadal – Q

2 – Alexander Zverev

3 – Roger Federer

4 – Juan Martín Del Potro

5 – Novak Djokovic

6 – Kevin Anderson

7 – Marin Cilic

8 – Dominic Thiem