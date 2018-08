L’infortunio di Mihaela Buzarnescu. Distorsione alla caviglia destra durante il match contro Svitolina (Video)

Mihaela Buzarnescu, vincitrice dello scorso torneo di San José e fresca di best ranking con l’entrata nelle top 20, si è dovuta fermare al secondo turno del torneo di Montreal, quando era al terzo set contro Elina Svitolina, per un’infortunio occorso alla caviglia destra nel tentativo di recuperare una palla.

La giocatrice romena è stata costretta ad uscire dal campo in sedia a rotelle, dopo aver atteso le cure mediche tra lacrime e urla di dolore distesa sul campo, assistita, tra gli altri, anche dalla stessa avversaria, la Svitolina e il giudice di sedia.

Il padre, in un’intervista ad un quotidiano locale, ha dichiarato che teme che la distorsione possa essere particolarmente grave ed ha sottolineato come, prima dell’inizio del torneo, fosse preoccupato del fatto che la figlia stesse giocando troppo e che potesse risentire di stanchezza ed affaticamento.

Al momento, per la Buzarnescu appare certo il forfait al prossimo torneo di Cincinnati ed in dubbio per gli stessi Us Open.

Il video dell’infortunio