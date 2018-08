I miei favoriti per i Masters1000 di Toronto e Cincinnati

L’estate del cemento outdoor è appena cominciato con i primi tornei che stanno già fornendo interessanti indicazioni: il culmine saranno ovviamente gli Us Open ma anche i Masters1000 di Toronto e Cincinnati sono appuntamenti principe di questa tranche nordamericana. Quali sono però i favoriti alla vittoria? Quali i candidati a essere protagonisti in campo?

Se Roger Federer ha già dato forfait per il Masters1000 canadese, tutti gli altri big della racchetta arriveranno compatti agli importanti appuntamenti e alcuni con i miei favori del pronostico: Rafa Nadal e Novak Djokovic su tutti, con il numero 1 al mondo perfettamente a suo agio sul cemento americano (sarà defending champion nello Slam newyorchese) e il serbo recente vincitore a Wimbledon che sembra essere tornato sui suoi livelli, giocatore ritrovato soprattutto mentalmente. Difficile prescindere da loro nelle fasi finali dei prossimi Masters1000: non trovarli nei momenti clou sarebbe per me una vera sorpresa.

Dietro i due componenti degli originali Fab4 per me ci sono Alexander Zverev e Juan Martin Del Potro: se è vero che il tedesco deve ancora segnare l’acuto a livello Slam bisogna ammettere che a livello Masters1000 è già una garanzia, essendo non a caso il vincitore dell’appuntamento canadese dello scorso anno, quando batté in finale Roger Federer a Montreal. In tema di favoriti non si può non tenere in conto l’argentino Del Potro: forse più dell’erba il cemento nordamericano rappresenta la superficie su cui gioca da sempre il miglior tennis, non per nulla a New York ha colto il suo (finora) unico Major. Per me sarà uno da battere.

Subito dietro Zverev e Del Potro vengono l’americano Isner e il sudafricano Anderson: i due, “bombardieri” di professione, vengono da un grande Wimbledon dove hanno giocato una semifinale incredibile e hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti anche nei prossimi due Masters1000. L’americano quest’anno a Miami ha messo a segno la sua vittoria più importante mentre il sudafricano, dopo due finali Slam, è alla ricerca del grande acuto. Che possa arrivare in Canada o in Ohio?

Non vanno dimenticati Kyrgios, Nishikori e Shapovalov, veri e propri outsiders che sul cemento outdoor sanno giocare davvero bene mentre capitolo a parte meritano Dimitrov e Murray: il bulgaro sta vivendo un 2018 al di sotto delle aspettative e a Cincinnati difenderà la pesante cambiale della vittoria dello scorso anno, un risultato che sembra assai difficile ripetere. Tornare sul “luogo del delitto” gli farà ritrovare il suo tennis? Il britannico invece è alle prime partite dopo la lunga pausa per infortunio: la strada sembra ancora lunga per tornare a certi livelli. Questi Masters1000 potranno regalarci una piacevole sorpresa in merito allo scozzese di Dunblane?

Alessandro Orecchio