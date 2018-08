Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 6 agosto)

Sono in programma tornei di livello decisamente poco elevato la prossima settimana per quanto concerne il circuito Junior. I nostri portacolori saranno impegnati in tornei G4 e G5, ecco la situazione aggiornata.

Taça Diogo Napoles (Portogallo – G4 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Trione, Gianni Biagianti, Carlos Fernando Carvalho, Alberto Orso

MD: Pietro Marino, Andrea Cugini, Andrea Fiorentini, Benito Massacri

Copernicus Bowl (Polonia – G4 – Terra outdoor)

Q: Andrea Brignacca

ITF U18 ” Zilina Junior Open 2018″ (Slovacchia – G4 – Terra outdoor)

Q: Matteo Gigante, Guelfo Baldovinetti

MD: Mattia Bernardi

The Baltic Wind (Russia – G5 – Terra outdoor)

MD: Danila Perkovskiy

Kim Clijsters Trophy 2018 (Belgio – G5 – Terra outdoor)

Q: Gabriele Camilli

MD: Luciano Darderi, Alessio Tramontin

Coca Cola ITF Junior Tennis Tournament 2018 (Santa Lucia – G5 – Cemento outdoor)

Q: David Polo

Taça Diogo Napoles (Portogallo – G4 – Terra outdoor)

Q; Caterina Greco

MD: Matilde Paoletti, Asia Serafini, Eleonora Alvisi, Sofia Rocchetti, Giulia Brighi

ITF U18 ” Zilina Junior Open 2018″ (Slovacchia – G4 – Terra outdoor)

MD: Chiara Girelli

Dema Cup (Bulgaria – G5 – Terra outdoor)

Q: Ester Ivaldo