ATP Los Cabos: Fabio Fognini perfetto! Batte Juan Martin Del Potro e vince il torneo messicano (Video)

Terzo titolo in questo 2018 per Fabio Fognini. Il ligure si è infatti aggiudicato all’alba italiana il torneo ATP 250 di Los Cabos.

In finale il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 Atp e secondo favorito del seeding, ha sconfitto per 64 62, in un’ora e 19 minuti di gioco, l’argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del ranking mondiale e primo favorito del seeding.

L’ultimo azzurro a battere un top-five in una finale Atp era stato Omar Camporese a Rotterdam ne 1991 (Ivan Lendl).

Per Fabio si tratta dell’ottavo titolo conquistato in carriera nel circuito ATP.

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $715.455 – Finale

Estadio Pegaso – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 7:00 pm)

2. [1] Juan Martin del Potro vs [2] Fabio Fognini (non prima ore: 05:00)