Combined Washington: I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale e Semifinali

Combined Washington – Quarti di Finale e Semifinali

Stadium – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Denis Kudla vs [16] Andrey Rublev



ATP Washington Denis Kudla Denis Kudla 0 0 Andrey Rublev [16] • Andrey Rublev [16] 0 0 Match sospeso - Pioggia

2. [1] Alexander Zverev vs [10] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Yulia Putintseva OR Svetlana Kuznetsova vs Andrea Petkovic (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Alex de Minaur vs Denis Kudla OR [16] Andrey Rublev (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Saisai Zheng OR [Q] Allie Kiick vs Magda Linette OR [7] Donna Vekic (non prima ore: 06:00)



Il match deve ancora iniziare

John A Harris Grandstand – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Yulia Putintseva vs Svetlana Kuznetsova



WTA Washington Yulia Putintseva [8] • Yulia Putintseva [8] 0 2 2 Svetlana Kuznetsova Svetlana Kuznetsova 0 6 2 Match sospeso - Pioggia

2. Saisai Zheng vs [Q] Allie Kiick



Il match deve ancora iniziare

3. [3/G] Xinyun Han / Darija Jurak vs [O] Belinda Bencic / Anhelina Kalinina



WTA Washington Xinyun Han / Darija Jurak [3] Xinyun Han / Darija Jurak [3] 0 0 Belinda Bencic / Anhelina Kalinina • Belinda Bencic / Anhelina Kalinina 0 0 Match sospeso

4. Ysaline Bonaventure / Fanny Stollar vs [3/G] Xinyun Han / Darija Jurak OR [O] Belinda Bencic / Anhelina Kalinina



Il match deve ancora iniziare

Grandstand 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Magda Linette vs [7] Donna Vekic



WTA Washington Magda Linette Magda Linette 0 0 Donna Vekic [7] • Donna Vekic [7] 0 3 Match sospeso - Pioggia

2. [4] Jamie Murray / Bruno Soares vs Raven Klaasen / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

3. Ivan Dodig / Ben McLachlan vs [WC] Denis Kudla / Frances Tiafoe (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs Mike Bryan / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Alexander Zverev / Mischa Zverev OR Mike Bryan / Edouard Roger-Vasselin vs Ivan Dodig / Ben McLachlan OR [WC] Denis Kudla / Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare