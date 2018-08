Masters 1000 Toronto: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Toronto, Canada ATP Masters 1000

Date: 8/6/2018 Original Cut Off: 43 Ranking Date: 6/25/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

2 Murray, Andy (GBR) PR

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5.Cilic, Marin (CRO)

6 Dimitrov, Grigor (BUL)

7 Thiem, Dominic (AUT)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Goffin, David (BEL)

10 Isner, John (USA)

11 Schwartzman, Diego (ARG)

12 Carreno Busta, Pablo (ESP)

13 Querrey, Sam (USA)

14 Bautista Agut, Roberto (ESP)

15 Sock, Jack (USA)

16 Fognini, Fabio

17 Djokovic, Novak (SRB)

18 Edmund, Kyle (GBR)

19 Kyrgios, Nick (AUS)

20 Pouille, Lucas (FRA)

21 Coric, Borna (CRO)

22 Chung, Hyeon (KOR)

23 Berdych, Tomas (CZE)

24.Mannarino, Adrian (FRA)

25 Kohlschreiber, Philipp (GER)

26 Shapovalov, Denis (CAN)

27 Nishikori, Kei (JPN)

28 Krajinovic, Filip (SRB)

29 Gasquet, Richard (FRA)

30 Dzumhur, Damir (BIH)

31 Cecchinato, Marco

32 Raonic, Milos (CAN)

33 Verdasco, Fernando (ESP)

34 Rublev, Andrey (RUS)

35 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

36 Mayer, Leonardo (ARG)

37 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

38 Ferrer, David (ESP)

39 Gojowczyk, Peter (GER)

40 Khachanov, Karen (RUS)

41 Monfils, Gael (FRA)

42 Johnson, Steve (USA)

43 Seppi, Andreas

Alternates

44 Haase, Robin (NED)

45 Sugita, Yuichi (JPN)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Sousa, Joao (POR)

48 Paire, Benoit (FRA)

49 Marterer, Maximilian (GER)

50 Fucsovics, Marton (HUN)

51 Ebden, Matthew (AUS)

—-IN——–IN————

52 Tiafoe, Frances (USA)

53 Simon, Gilles (FRA)

54 Donaldson, Jared (USA)

Toronto Q, Canada ATP Masters 1000

Date: 8/6/2018 Original Cut Off: 85 Ranking Date: 7/16/2018

43 Ebden, Matthew (AUS)

44 Sousa, Joao (POR)

45 Tiafoe, Frances (USA)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Zverev, Mischa (GER)

51 Fucsovics, Marton (HUN)

52 Millman, John (AUS)

54 Paire, Benoit (FRA)

55 Harrison, Ryan (USA)

57 Jaziri, Malek (TUN)

60 Donaldson, Jared (USA)

61 Medvedev, Daniil (RUS)

63 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

65 Fritz, Taylor (USA)

67 Lopez, Feliciano (ESP)

70 Sugita, Yuichi (JPN)

71 Lacko, Lukas (SVK)

76 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

77 Norrie, Cameron (GBR)

80 McDonald, Mackenzie (USA)

82 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

83 Donskoy, Evgeny (RUS)

84 Basic, Mirza (BIH)

85 Bhambri, Yuki (IND)