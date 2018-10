ATP Stoccolma: Fognini si arrende a Tsitsipas, il greco vola in finale

Fabio Fognini si ferma in semifinale all’ATP 250 di Stoccolma. Il tennista ligure, classe 1987 e numero 14 della classifica mondiale, è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, classe 1998, col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco.

L’azzurro, che ha raggiunto in Svezia la nona semifinale stagionale, la terza consecutiva dopo Chengdu (torneo nel quale ha perso in finale con Bernard Tomic) e Pechino (si è ritirato prima di scendere in campo con Del Potro a causa di un infortunio), tornerà nel circuito maggiore già a partire da lunedì: il taggiasco, infatti, sarà impegnato all’ATP 500 di Vienna. Accreditato della settima testa di serie, se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur nell’incontro di primo turno.

PRIMO SET – Avvio di match piuttosto equilibrato, con entrambi i giocatori che tengono agevolmente i rispettivi turni di battuta nei primi sette giochi. Sul 4-3 per il greco, ecco sopraggiungere le prime difficoltà del pomeriggio per Fabio Fognini: l’azzurro non riesce a chiudere il game da 40-15, annulla una chance di break ma deve alzare bandiera bianca alla seconda opportunità.

Chiamato a chiudere il primo parziale, avanti 5-3 e servizio, Tsitsipas incorre in problemi di vario genere: dopo aver rimontato da 0-40, sciupa ben quattro set point, due di questi con altrettanti doppi falli, e concede una palla del controbreak a Fognini, che non riesce a sfruttarla. Alla quinta occasione, finalmente, Tsitsipas riesce a mettere in cascina la prima frazione: 6-3.

SECONDO SET – Inizio di secondo parziale non perfetto da parte dell’azzurro, molto bravo a recuperare da 0-40, annullando tre palle break, nel gioco d’apertura. Sul 2-1, dopo aver ceduto la battuta ai vantaggi, Fognini chiede l’intervento del fisioterapista per un problema alla caviglia destra: dopo tre minuti di trattamento, il ligure torna in campo ma non riesce ad impensierire il greco, il cui compito è semplicemente quello di rimettere oltre la rete il maggior numero di palle possibili. Avanti per 6-3 4-2, Tsitsipas ottiene il doppio break e, sul 5-2, non ha alcun problema a tenere il servizio a trenta.

La partita punto per punto



ATP Stockholm Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 6 6 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 3 2 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lorenzo Carini