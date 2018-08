Lo show di Benoit Paire a Washington. Il francese distrugge tre racchette (Video)

Benoit Paire si è reso protagonista di un episodio che, purtroppo, ci siamo abituati a vedere con sempre più frequenza sui campi da tennis. Il tennista francese, non primo a questo tipo di sceneggiata, si trovava al servizio nel settimo gioco del parziale decisivo contro Marcos Baghdatis: sulla palla break per il cipriota, Paire ha perso il punto ed ha iniziato a mostrare il suo lato negativo.

Inizialmente ha distrutto una racchetta, lanciandola poi verso la rete. Mentre si approcciava a cambiare campo, ha recuperato la racchetta rotta e ne ha tirata fuori un’altra dal borsone, rompendo anche questa ma non prima di un calcio violento alla propria panchina.

Avanti per 5-2, Baghdatis non ha avuto problemi a tenere la battuta e a chiudere l’incontro col punteggio di 6-3 3-6 6-2: mentre si stava dirigendo nei pressi della rete per stringere la mano all’avversario, Paire non ha esitato a distruggere anche un terzo attrezzo.

Non sono bastati, quindi, i richiami precedenti del giudice di sedia. Siamo certi che gli organizzatori del Citi Open 2018 prenderanno provvedimenti nei confronti del giocatore francese, al quale dovrebbe essere data una multa.

VIDEO 1 – PAIRE DISTRUGGE TRE RACCHETTE A WASHINGTON

VIDEO 2 – SHOW NEGATIVO DI PAIRE A WASHINGTON

Lorenzo Carini