La “prima volta” di Ashley Kratzer nel circuito WTA

Ashley Kratzer, tennista statunitense classe 1999, ha ottenuto una vittoria molto importante al primo turno del torneo WTA di San Josè. La diciannovenne, al terzo match in carriera nel circuito maggiore, ha superato col punteggio di 6-4 4-6 7-5 la connazionale Alison Riske, n.67 del ranking mondiale.

Al terzo match in carriera nel tabellone principale di un evento WTA, è finalmente arrivato il primo successo per questa giocatrice che ha saltato quasi per intero l’attività Juniores (solo quattro tornei giocati fra 2013 e 2014) per dedicarsi esclusivamente, fin da giovanissima, ai tornei ITF. In carriera non ha mai vinto alcun titoli né in singolare né in doppio, ma è in continua ascesa nella classifica mondiale: con il secondo turno raggiunto a San Josè, Kratzer guadagna cinquanta posizioni e si porta al n.201, firmando il best ranking.

Lorenzo Carini