Stan Wawrinka e la sua stagione sull’erba: “Io mi sento molto soddisfatto”

Secondo turno al Queen’s, primo ad Eastbourne e ancora secondo a Wimbledon, dove è stato eliminato dal nostro Thomas Fabbiano. La stagione sul verde è stata decisamente avara di soddisfazioni per Stan Wawrinka, scivolato in 198a posizione nel ranking ATP, ma lui non sembra essere dello stesso avviso.

“Io mi sento molto soddisfatto. la terra è stata una buona ripresa, ma le 4 settimane sull’erba mi hanno fatto proprio bene. Sono progredito fisicamente, mi sentivo a posto e al Queen’s ho giocato dei buoni match… così come a Wimbledon.

Certo vorrei che le cose andassero più in fretta ma ci vuole pazienza”.