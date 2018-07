Challenger Sopot: I risultati Live del Day 1. In campo due azzurri

Challenger Sopot CH | Terra | e64.000 – TDQ e 1° Turno Md.

Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Szymon Walkow vs [6] Vladyslav Manafov



CH Sopot Szymon Walkow Szymon Walkow 3 2 Vladyslav Manafov [6] Vladyslav Manafov [6] 6 6 Vincitore: V. MANAFOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Manafov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Walkow 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 V. Manafov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Walkow 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 V. Manafov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 S. Walkow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Manafov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Walkow 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Manafov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 V. Manafov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Walkow 15-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Manafov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Walkow 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 V. Manafov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Walkow 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 V. Manafov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Roberto Marcora vs [7] Artem Smirnov



CH Sopot Roberto Marcora [4] Roberto Marcora [4] 0 1 Artem Smirnov [7] • Artem Smirnov [7] 30 0 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Smirnov 15-0 30-0 1-0 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Daniel Michalski vs [WC] Michal Dembek (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Thomaz Bellucci vs Gianluca Mager (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Renzo Olivo vs Karl Friberg



CH Sopot Renzo Olivo [1] Renzo Olivo [1] 6 7 Karl Friberg Karl Friberg 4 6 Vincitore: R. OLIVO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 K. Friberg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Friberg 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Olivo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Friberg 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Olivo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Friberg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Olivo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Friberg 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Olivo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Friberg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Olivo 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Friberg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Friberg 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Olivo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Friberg 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Olivo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Friberg 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Friberg 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Olivo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Dimitar Kuzmanov vs Grzegorz Panfil (non prima ore: 11:00)



CH Sopot Dimitar Kuzmanov [3] Dimitar Kuzmanov [3] 0 0 Grzegorz Panfil • Grzegorz Panfil 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Panfil 0-0

3. Martin Cuevas / Hugo Dellien vs [4] Tomasz Bednarek / Volodoymyr Uzhylovskyi (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Collarini vs [WC] Pawel Cias (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CH Sopot Maxime Janvier [2] Maxime Janvier [2] 6 6 Jonathan Mridha Jonathan Mridha 3 2 Vincitore: M. JANVIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Mridha 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-2 → 6-2 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Mridha 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Janvier 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Mridha 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Janvier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Mridha 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Mridha 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Mridha 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Mridha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Mridha 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Janvier 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Mridha 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [2] Maxime Janviervs Jonathan Mridha

2. [2] Maxime Janvier OR Jonathan Mridha vs [8] Christopher O’Connell (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Dimitar Kuzmanov OR Grzegorz Panfil vs [WC] Jan Zielinski OR [5] Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jan Zielinski vs [5] Cristian Rodriguez



CH Sopot Jan Zielinski Jan Zielinski 15 4 Cristian Rodriguez [5] • Cristian Rodriguez [5] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Rodriguez 0-15 15-15 4-4 J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 C. Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 C. Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Rodriguez 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 J. Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Renzo Olivo OR Karl Friberg vs Szymon Walkow OR [6] Vladyslav Manafov (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare