ATP Los Cabos: Tabellone principale. Fabio Fognini è la seconda testa di serie. Presente anche Thomas Fabbiano

Main Draw ATP Los Cabos (Cemento | $715.455)

(1) del Potro, Juan Martin vs Bye

Qualifier vs Arevalo, Marcelo

Tomic, Bernard vs (PR) Gerasimov, Egor

(WC) Gomez, Lucas vs (5) Querrey, Sam

(3) Dzumhur, Damir vs Bye

Fabbiano, Thomas vs Qualifier

(WC) Escobedo, Ernesto vs Mmoh, Michael

Polansky, Peter vs (6) Harrison, Ryan

(8) Lopez, Feliciano vs Qualifier

Norrie, Cameron vs Qualifier

Karlovic, Ivo vs Ymer, Elias

Bye vs (4) Mannarino, Adrian

(7) Fritz, Taylor vs (WC) Kokkinakis, Thanasi

Elias, Gastao vs (PR) Nishioka, Yoshihito

Muller, Gilles vs Halys, Quentin

Bye vs (2) Fognini, Fabio