ATP Kitzbuhel: Il tabellone principale. Matteo Berrettini è l’unico azzurro al via

Main Draw ATP 250 Kitzbuhel (terra, e501.345)

(1) Thiem, Dominic vs Bye

(WC) Ofner, Sebastian vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Novak, Dennis

Garcia-Lopez, Guillermo vs (8) Lajovic, Dusan

(4) Haase, Robin vs Bye

Munar, Jaume vs Qualifier

Djere, Laslo vs Basilashvili, Nikoloz

Daniel, Taro vs (7) Struff, Jan-Lennard

(5) Simon, Gilles vs Berrettini, Matteo

(SE) Kovalik, Jozef vs Albot, Radu

Carballes Baena, Roberto vs Jarry, Nicolas

Bye vs (3) Verdasco, Fernando

(6) Marterer, Maximilian vs (SE) Zopp, Jurgen

(WC) Moutet, Corentin vs Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs Delbonis, Federico

Bye vs (2) Kohlschreiber, Philipp