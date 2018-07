Atp Washington: Il Tabellone Principale

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Donskoy, Evgeny vs Jaziri, Malek

(WC) Smyczek, Tim vs Berankis, Ricardas

Bye vs (15) Zverev, Mischa

(9) Shapovalov, Denis vs Bye

Qualifier vs (WC) Medvedev, Daniil

(WC) Wawrinka, Stan vs Qualifier

Bye vs (7) Nishikori, Kei

(3) Goffin, David vs Bye

Herbert, Pierre-Hugues vs Qualifier

Ivashka, Ilya vs Hurkacz, Hubert

Bye vs (13) Tiafoe, Frances

(10) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Donaldson, Jared vs Thompson, Jordan

(PR) Duckworth, James vs Qualifier

Bye vs (5) Kyrgios, Nick

(8) Chung, Hyeon vs Bye

Baghdatis, Marcos vs Paire, Benoit

Pospisil, Vasek vs de Minaur, Alex

Bye vs (11) Johnson, Steve

(14) Chardy, Jeremy vs Bye

Basic, Mirza vs Copil, Marius

McDonald, Mackenzie vs Murray, Andy

Bye vs (4) Edmund, Kyle

(6) Pouille, Lucas vs Bye

Qualifier vs Sugita, Yuichi

Lacko, Lukas vs Kudla, Denis

Bye vs (12) Khachanov, Karen

(16) Rublev, Andrey vs Bye

(WC) Paul, Tommy vs Qualifier

Youzhny, Mikhail vs (WC) Rubin, Noah

Bye vs (2) Isner, John