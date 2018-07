Da Pontedera: Riccardo Balzerani in Piena Rampa Di Lancio Nel “Trofeo Devitalia”

Tutto facile per i vincitori degli ottavi di finale della terza giornata del Torneo Future ITF “Città di Pontedera” – Trofeo Devitalia (25.000 $ più ospitalità, www.itfpontedera.it), in programma sui campi del Circolo Tennis Pontedera. Filano lisce come l’olio le prime due teste di serie, il brasiliano Daniel Dutra da Silva e lo svedese Christian Lindell, che lasciano sul campo pochi games rispettivamente contro Federico Iannaccone e Giovani Fonio. L’impresa di giornata è certamente quella di Riccardo Balzerani: il 63 61 a favore del reatino contro il francese Alexis Musialek non rappresenta la differenza in classifica ATP dei due, praticamente irrisoria, ma mostra un giovane tennista (classe ’98) in piena rampa di lancio contro un altro, come il transalpino, che probabilmente ha già dato il meglio di sé negli anni passati.

Nella tarda serata di ieri intanto è andato in scena l’incontro, fino a questo momento, più bello della quinta edizione degli Internazionali pontederesi. La speranza più brillante del tennis italiano, il numero 1 al mondo tra i nati nel 2002 Lorenzo Musetti, è stato protagonista per un’ora e mezzo uno spettacolo incredibile davanti ad un pubblico di cinquecento persone, tutte a tifare il carrarese: una prova di forza e di precocità pazzesca contro un avversario solido come il brasiliano Jose Pereira, testa di serie numero 4 e 521 delle classifiche mondiali, che fino al 63 41 a sfavore non ha saputo opporre la minima resistenza alle bordate e ai colpi di classe di Musetti. Sul più bello il sedicenne ha rallentato il ritmo e non è riuscito a concretizzare il gran vantaggio, lasciando spazio alla rimonta del brasiliano, conclusasi con un netto 6-0 al terzo: un peccato di esperienza perdonabile all’azzurrino, alle primissime partite nel circuito professionistico degli adulti.

L’ingresso sui campi del Ct Pontedera è libero per tutta la durata della manifestazione.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE SINGOLARE

Lindell C. (SWE, 2) b. Fonio G. (ITA) 62 62

Balzerani R. (ITA) b. Musialek A. (FRA, 8) 63 61

Dutra Da Silva D. (BRA, 1) b. Iannaccone F. (ITA, wc) 62 63

RISULTATI QUARTI DI FINALE DOPPIO

Etcheverry/Zuka (ARG/ARG) b. Altuna/Frigerio (TUR/ITA, 1) 64 46 10-5

Balzerani/Fonio (ITA/ITA) b. Bolla/Guerrieri (ITA/ITA) 36 64 10-8