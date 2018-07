ATP Gstaad: I risultati Live del Day 3. Matteo Berrettini per la prima volta ai quarti di finale in un torneo del circuito maggiore

Prima volta nei quarti di finale di un torneo del circuito maggiore per Matteo Berrettini che ha conquistato questo pomeriggio i quarti a Gstaad.

Il 22enne romano, numero 84 del ranking mondiale, ha eliminato al secondo turno per 63 63, in poco più di un’ora di gioco, il russo Andrey Rublev, numero 46 Atp e quarta testa di serie.

Venerdì nei quarti Berrettini troverà dall’altra parte della rete il vincente del derby spagnolo tra Oriol Roca Batalla, numero 314 del ranking mondiale, ripescato in tabellone come lucky loser, e Feliciano Lopez, numero 66 Atp.

ATP Gstaad 250 | Terra | e501.345 – 2° Turno

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Roberto Carballes Baena vs Taro Daniel



ATP Gstaad Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 4 6 6 Taro Daniel Taro Daniel 6 4 7 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 6-5 → 6-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Daniel 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Daniel 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Daniel 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 1-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Andrey Rublev vs Matteo Berrettini (non prima ore: 12:00)



ATP Gstaad Andrey Rublev [4] Andrey Rublev [4] 3 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Jaume Munar vs [2] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 15:00)



ATP Gstaad Jaume Munar Jaume Munar 6 3 2 Roberto Bautista Agut [2] Roberto Bautista Agut [2] 2 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Munar 15-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 J. Munar 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 J. Munar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [LL] Oriol Roca Batalla vs [8] Feliciano Lopez (non prima ore: 17:20)



ATP Gstaad Oriol Roca Batalla • Oriol Roca Batalla 0 6 6 0 Feliciano Lopez [8] Feliciano Lopez [8] 0 4 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Roca Batalla 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 O. Roca Batalla 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 F. Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 O. Roca Batalla 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Lopez 15-0 15-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 O. Roca Batalla 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Lopez 15-0 30-0 1-1 → 1-2 O. Roca Batalla 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Lopez 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Roca Batalla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 O. Roca Batalla 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 F. Lopez 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 O. Roca Batalla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 O. Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 O. Roca Batalla 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs [3] Roman Jebavy / Andres Molteni



ATP Gstaad Denys Molchanov / Igor Zelenay Denys Molchanov / Igor Zelenay 6 3 10 Roman Jebavy / Andres Molteni [3] Roman Jebavy / Andres Molteni [3] 3 6 8 Vincitori: MOLCHANOV / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 R. Jebavy / Molteni 1-0 R. Jebavy / Molteni 1-0 2-0 3-0 4-0 df 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Molchanov / Zelenay 15-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Jebavy / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Jebavy / Molteni 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Molchanov / Zelenay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Jebavy / Molteni 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Jebavy / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Molchanov / Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Jebavy / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Molchanov / Zelenay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Austin Krajicek / Jeevan Nedunchezhiyan vs [2] Santiago Gonzalez / Joao Sousa



ATP Gstaad Austin Krajicek / Jeevan Nedunchezhiyan Austin Krajicek / Jeevan Nedunchezhiyan 1 0 Santiago Gonzalez / Joao Sousa [2] Santiago Gonzalez / Joao Sousa [2] 6 6 Vincitori: GONZALEZ / SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 S. Gonzalez / Sousa 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 0-3 → 0-4 S. Gonzalez / Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 S. Gonzalez / Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 S. Gonzalez / Sousa 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 0-2 → 0-3 S. Gonzalez / Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Krajicek / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [1] Robin Haase / Matwe Middelkoop vs [WC] Adrian Bodmer / Jakub Paul



ATP Gstaad Robin Haase / Matwe Middelkoop [1] Robin Haase / Matwe Middelkoop [1] 6 6 Adrian Bodmer / Jakub Paul Adrian Bodmer / Jakub Paul 4 2 Vincitori: HAASE / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Bodmer / Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Bodmer / Paul 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 A. Bodmer / Paul 15-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 2-1 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Bodmer / Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Haase / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Bodmer / Paul 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 R. Haase / Middelkoop 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 A. Bodmer / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 R. Haase / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 A. Bodmer / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bodmer / Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Haase / Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Bodmer / Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. N.Sriram Balaji / Vishnu Vardhan vs [Alt] Guido Andreozzi / Jaume Munar