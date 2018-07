Roger Federer rinuncia al torneo Masters 1000 di Toronto

Roger Federer ha annunciato questo pomeriggio il forfait dal torneo Masters 1000 di Toronto in programma dal 6 al 12 agosto.

“Sono deluso di non poter giocare la Rogers Cup questa estate. Ho passato dei momenti bellissimi lo scorso anno a Montreal e mi diverto sempre a giocare di fronte ai tifosi canadesi, ma purtroppo la programmazione diventa fondamentale per la mia longevità da qui in avanti. Auguro al torneo un’edizione di successo”.