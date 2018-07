ATP Amburgo e Gstaad: Il programma completo di Domani. In campo tre azzurri

Amburgo

Center – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Jarry vs Peter Gojowczyk

2. [6] Marco Cecchinato vs Gael Monfils (non prima ore: 13:00)

3. [Q] Nikoloz Basilashvili vs [5] Philipp Kohlschreiber (non prima ore: 15:00)

4. [1] Dominic Thiem vs [Q] Corentin Moutet (non prima ore: 17:30)

M 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Fernando Verdasco vs Dusan Lajovic

2. Benoit Paire vs [7] Richard Gasquet

3. John Millman vs Jan-Lennard Struff

4. Max Mirnyi / Philipp Oswald vs Marcus Daniell / Wesley Koolhof

M 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Damir Dzumhur / Hans Podlipnik-Castillo vs [2] Ivan Dodig / Jean-Julien Rojer

2. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Leonardo Mayer / Diego Schwartzman

M 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gilles Simon vs [LL] Thiago Monteiro

2. Marton Fucsovics vs Pablo Cuevas

3. Aljaz Bedene vs [SE] Henri Laaksonen

Gstaad

1. [Q] Facundo Bagnisvs [6] Joao Sousa2. [5] Robin Haasevs [LL] Viktor Galovic(non prima ore: 12:00)3. Federico Delbonisvs [8] Feliciano Lopez(non prima ore: 15:00)4. [WC] Marc-Andrea Hueslervs [WC] Nicolas Almagro(non prima ore: 17:20)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Ariel Behar / Guillermo Garcia-Lopez vs Roberto Carballes Baena / Taro Daniel

2. Laslo Djere vs Denis Istomin (non prima ore: 11:30)

3. Matteo Berrettini vs Radu Albot

4. Guido Pella vs Paolo Lorenzi

5. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Jonathan Eysseric / Hugo Nys