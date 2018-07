Challenger Padova: Il resoconto di giornata con il programma di domani. L’uragano non ferma gli Internazionali: da lunedì in campo i tabelloni principali

Nonostante il terribile uragano abbattutosi su Padova nella giornata di ieri, già nella mattinata di domenica è stata ripristinata l’agibilità dei campi del Centro Sportivo 2000, per permettere il normale svolgimento dei match in programma e gli allenamenti dei giocatori del main draw del torneo internazionale di tennis ATP Country 2001 Team.

I qualificati ufficiali al torneo si sapranno lunedì mattina: la partita da vedere dell’ultimo turno di qualificazioni è lo scontro tra connazionali Edoardo Eremin e Alessandro Petrone (ore 10.00 sul Centrale Serena Wines 1881), mentre a seguire, ma sul campo “Champagne De Vilmont” Walter Trusendi (vittorioso oggi su Rodriguez 6/3 6/1) affronterà il cileno Bastian Malla (765 ATP).

Il big match dell’ATP Country 2001 Team di lunedì 23 luglio, perfetto per l’inaugurazione del serale, sarà la grande sfida tra due giovanissime promesse del tennis italiano: Gian Marco Moroni (253 ATP) e Jacopo Berrettini (653 ATP e wild card della Federazione) alle ore 21.00 sul Centrale.

In campo nel pomeriggio anche il belga De Greef (244 ATP) contro Facundo Arguello (254 ATP).

Ingresso gratuito fino a venerdì 27 luglio, prevendite dei biglietti per semifinali e finali presso le segreterie del Centro Sportivo 2000.

SERENA WINES 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Edoardo Eremin vs [7] Alessandro Petrone

2. Jonathan Kanar vs Luca Giacomini

3. [WC] Adam Taylor / Jason Taylor vs Benjamin Bonzi / Gregoire Jacq (non prima ore: 17:30)

4. Facundo Arguello vs Arthur De Greef (non prima ore: 19:00)

5. [WC] Jacopo Berrettini vs [WC] Gian Marco Moroni (non prima ore: 21:00)

CHAMPAGNE DE VILMONT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Agustin Velotti vs [5] Juan Pablo Varillas

2. Bastian Malla vs Walter Trusendi