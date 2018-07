Challenger Praga: Il Main Draw. Presenza di Lorenzo Giustino

(1) Maden, Yannick vs Oliveira, Goncalo

Nedovyesov, Aleksandr vs Qualifier

Clezar, Guilherme vs (SE) Brands, Daniel

Qualifier vs (5) Pavlasek, Adam

(3) Moraing, Mats vs Kolar, Zdenek

(WC) Rikl, Patrik vs Nedelko, Ivan

(WC) Podlesak, Marek vs Griekspoor, Scott

(SE) Rodionov, Jurij vs (8) Martinez, Pedro

(6) Balazs, Attila vs Rosol, Lukas

(WC) Satral, Jan vs Domingues, Joao

Zapata Miralles, Bernabe vs Rola, Blaz

Giustino, Lorenzo vs (4) Lopez Perez, Enrique

(7) Otte, Oscar vs Ignatik, Uladzimir

Qualifier vs Qualifier

Safranek, Vaclav vs (WC) Sproch, Dominik

Lestienne, Constant vs (2) Dutra Silva, Rogerio