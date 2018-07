Challenger Tampere: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurri

Challenger Tampere CH | Terra | e43.000

(1) Dellien, Hugo vs (WC) Raisma, Kenneth

Qualifier vs Collarini, Andrea

Gomez-Herrera, Carlos vs (PR) Bellotti, Riccardo

Heras, Patricio vs (5) Majchrzak, Kamil

(3) Londero, Juan Ignacio vs Ortega-Olmedo, Roberto

Qualifier vs (WC) Ruusuvuori, Emil

(WC) Niklas-Salminen, Patrik vs Qualifier

(WC) Heliovaara, Harri vs (7) Hoang, Antoine

(6) Griekspoor, Tallon vs Blancaneaux, Geoffrey

Cuevas, Martin vs Cachin, Pedro

(SE) Coppejans, Kimmer vs Souza, Joao

Ilkel, Cem vs (4) Trungelliti, Marco

(8) Sakharov, Gleb vs Baldi, Filippo

Vilella Martinez, Mario vs Qualifier

Kuhn, Nicola vs de Bakker, Thiemo

Benchetrit, Elliot vs (2) Sousa, Pedro